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Sports Illustrated

Sevilla vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

El campeón y líder de LaLiga visita a un Sevilla que llega en alza tras dos triunfos consecutivos
Daniel Szwarc|
Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

El Ramón Sánchez-Pizjuán recibe un duelo de altísimo voltaje. Este sábado 19 de septiembre, el Sevilla recibe al Barcelona por la jornada 7 de LaLiga, con un conjunto azulgrana absolutamente voraz de cara al arco: 26 goles convertidos en sus últimos seis partidos entre todas las competencias.

El conjunto culé llegó a los siete triunfos consecutivos en el arranque oficial de la temporada tras golear 7-2 al Racing de Santander, con un triplete de Raphinha y goles de Lamine Yamal, João Cancelo, Gabriel Jesus y en propia puerta de Asier Villalibre. El equipo de Hansi Flick sigue siendo una máquina de hacer goles pese a no utilizar un delantero centro puro, con Raphinha brillando como falso 9 y Yamal desequilibrando una y otra vez por izquierda.

El Sevilla, por su parte, llega en un gran momento: encadenó dos triunfos consecutivos, primero 1-0 ante el Valencia en el Pizjuán con gol de Juan Iglesias, y luego repitió el resultado a domicilio ante el Deportivo de La Coruña con tanto de Miguel Sierra en la primera mitad. El equipo de Luis García se ubica en la cuarta posición, un lugar que hasta hace poco tiempo parecía impensado si se tiene en cuenta lo que fue la irregular y sufrida temporada anterior.

A continuación, toda la información para disfrutar de este atractivo encuentro de la Liga de España.

Pronóstico SI Fútbol

El Barcelona atraviesa un momento de forma prácticamente inigualable, con gol asegurado en cada partido y una fluidez ofensiva que pocos rivales pueden frenar. El Sevilla llega también en levantada, pero enfrentar a este Barça representa un desafío de otra categoría, más allá del buen andar reciente de los andaluces.

Pronóstico: Sevilla 1-4 Barcelona

¿A qué hora se juega el Sevilla vs Barcelona?

Ciudad: Sevilla, España
Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán
Fecha: sábado 19 de septiembre
Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP
Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Sevilla y el Barcelona

  • Sevilla: 1
  • Empates: 0
  • Barcelona: 4

Último partido entre ambos: 15/03/2026 - Barcelona 5-2 Sevilla - Fecha 28, LaLiga 2025/26

Raphinha
FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Últimos 5 partidos

Sevilla

Barcelona

Deportivo La Coruña 0-1 Sevilla 16/09/26

Barcelona 7-2 Racing de Santander 16/09/26

Sevilla 1-0 Valencia 11/09/26

Levante 2-4 Barcelona 13/09/26

Espanyol 1-1 Sevilla 06/09/26

Barcelona 5-1 Feyenoord 9/9/2026

Sevilla 1-3 Atlético de Madrid 29/08/26

Valencia 0-5 Barcelona 6/9/2026

Athletic 1-3 Sevilla 22/08/26

Barcelona 5-2 Rayo Vallecano 31/8/2026

¿Cómo ver el Sevilla vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

País

Canal TV / Streaming

Estados Unidos

ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App

México

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

España

Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+

Últimas noticias del Sevilla

Luis García Plaza no podrá contar con Rubén Vargas por lesión. Lo más destacable del buen presente sevillista pasa por la variedad de nombres en la faceta ofensiva: los últimos ocho goles del equipo fueron marcados por jugadores diferentes, una señal clara del funcionamiento colectivo que viene mostrando el equipo en este arranque de temporada.

Miguel Angel Sierra
RC Deportivo de A Coruna v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Posible alineación del Sevilla (4-4-2): Vlachodimos; Iglesias, López, Salas, Suazo; Sierra, Agoume, Fofana, Correia; Stassin, Romero.

Últimas noticias del Barcelona

La gran preocupación en la plantilla culé es la lesión de Joan García. El arquero tuvo que salir en el entretiempo del partido ante Racing por una molestia en la rodilla y si bien se estima que no será de gravedad, todo indica que será preservado.
A esa baja se suman las ya conocidas de Roony Bardghji y Frenkie de Jong, pero Hans Flick cuenta con variantes en todas las posiciones para reemplazarlos.

Joan Garcia
Fc Barcelona V Real Racing Club - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-3-3): Szczęsny; Eric García, Cubarsí, Martin, Espart; López, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.

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Published | Modified
Daniel Szwarc
DANIEL SZWARC

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