Sevilla vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones
El Ramón Sánchez-Pizjuán recibe un duelo de altísimo voltaje. Este sábado 19 de septiembre, el Sevilla recibe al Barcelona por la jornada 7 de LaLiga, con un conjunto azulgrana absolutamente voraz de cara al arco: 26 goles convertidos en sus últimos seis partidos entre todas las competencias.
El conjunto culé llegó a los siete triunfos consecutivos en el arranque oficial de la temporada tras golear 7-2 al Racing de Santander, con un triplete de Raphinha y goles de Lamine Yamal, João Cancelo, Gabriel Jesus y en propia puerta de Asier Villalibre. El equipo de Hansi Flick sigue siendo una máquina de hacer goles pese a no utilizar un delantero centro puro, con Raphinha brillando como falso 9 y Yamal desequilibrando una y otra vez por izquierda.
El Sevilla, por su parte, llega en un gran momento: encadenó dos triunfos consecutivos, primero 1-0 ante el Valencia en el Pizjuán con gol de Juan Iglesias, y luego repitió el resultado a domicilio ante el Deportivo de La Coruña con tanto de Miguel Sierra en la primera mitad. El equipo de Luis García se ubica en la cuarta posición, un lugar que hasta hace poco tiempo parecía impensado si se tiene en cuenta lo que fue la irregular y sufrida temporada anterior.
A continuación, toda la información para disfrutar de este atractivo encuentro de la Liga de España.
Pronóstico SI Fútbol
El Barcelona atraviesa un momento de forma prácticamente inigualable, con gol asegurado en cada partido y una fluidez ofensiva que pocos rivales pueden frenar. El Sevilla llega también en levantada, pero enfrentar a este Barça representa un desafío de otra categoría, más allá del buen andar reciente de los andaluces.
Pronóstico: Sevilla 1-4 Barcelona
¿A qué hora se juega el Sevilla vs Barcelona?
Ciudad: Sevilla, España
Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán
Fecha: sábado 19 de septiembre
Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP
Árbitro: a confirmar
Historial de enfrentamientos directos entre el Sevilla y el Barcelona
- Sevilla: 1
- Empates: 0
- Barcelona: 4
Último partido entre ambos: 15/03/2026 - Barcelona 5-2 Sevilla - Fecha 28, LaLiga 2025/26
Últimos 5 partidos
Sevilla
Barcelona
Deportivo La Coruña 0-1 Sevilla 16/09/26
Barcelona 7-2 Racing de Santander 16/09/26
Sevilla 1-0 Valencia 11/09/26
Levante 2-4 Barcelona 13/09/26
Espanyol 1-1 Sevilla 06/09/26
Barcelona 5-1 Feyenoord 9/9/2026
Sevilla 1-3 Atlético de Madrid 29/08/26
Valencia 0-5 Barcelona 6/9/2026
Athletic 1-3 Sevilla 22/08/26
Barcelona 5-2 Rayo Vallecano 31/8/2026
¿Cómo ver el Sevilla vs Barcelona por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
México
Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
España
Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Últimas noticias del Sevilla
Luis García Plaza no podrá contar con Rubén Vargas por lesión. Lo más destacable del buen presente sevillista pasa por la variedad de nombres en la faceta ofensiva: los últimos ocho goles del equipo fueron marcados por jugadores diferentes, una señal clara del funcionamiento colectivo que viene mostrando el equipo en este arranque de temporada.
Posible alineación del Sevilla (4-4-2): Vlachodimos; Iglesias, López, Salas, Suazo; Sierra, Agoume, Fofana, Correia; Stassin, Romero.
Últimas noticias del Barcelona
La gran preocupación en la plantilla culé es la lesión de Joan García. El arquero tuvo que salir en el entretiempo del partido ante Racing por una molestia en la rodilla y si bien se estima que no será de gravedad, todo indica que será preservado.
A esa baja se suman las ya conocidas de Roony Bardghji y Frenkie de Jong, pero Hans Flick cuenta con variantes en todas las posiciones para reemplazarlos.
Posible alineación del Barcelona (4-3-3): Szczęsny; Eric García, Cubarsí, Martin, Espart; López, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.