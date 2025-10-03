Sevilla vs FC Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El FC Barcelona regresará a la competencia doméstica, donde está puntero de la tabla de posiciones. Sin embargo, ha perdido el invicto de la temporada tras caer con el París Saint-Germain por la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.
Por LaLiga lo espera el Sevilla, que se encuentra en mitad de la tabla con un récord parejo: ganó tres, perdió la misma cantidad e igualó el restante. Los hispalenses buscarán tener una campaña que les permita regresar a las competencias europeas.
A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido clave en la liga española.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Sevilla vs FC Barcelona?
Ciudad: Sevilla, España
Fecha: domingo 5 de octubre
Horario: 10:15 (costa este de EE.UU.), 08:15 horas (México), 16:30 horas (España)
Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán
¿Cómo se podrá ver el Sevilla vs FC Barcelona en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select
ESPN App
México
Sky Sports México
Sky+
España
Movistar LaLiga
Movistar+
Últimos cinco partidos del Sevilla
Rival
Fecha
Competición
Rayo Vallecano
1-0 V
LaLiga
Villarreal
2-1 D
LaLiga
Alavés
2-1 V
LaLiga
Elche
2-2 E
LaLiga
Girona
2-0 V
LaLiga
Últimos cinco partidos del FC Barcelona
Rival
Fecha
Competición
París Saint-Germain
1-2 D
UEFA Champions League
Real Sociedad
2-1 V
LaLiga
Real Oviedo
3-1 V
LaLiga
Getafe
3-0 V
LaLiga
Newcastle
1-2 V
UEFA Champions League
Últimas noticias del Sevilla
El equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda tuvo un irregular inicio de campaña en LaLiga, alternando buenas y malas actuaciones a lo largo de las siete fechas que van disputadas. Las dos primeras derrotas se dieron en las fechas iniciales, y de a poco el equipo del ex de River Plate se fue asentando con un mejor rendimeinto.
Más allá del traspié contra el Villarreal, el Sevilla sigue siendo un equipo en formación y tiene mucho por mejorar de cara a lo que resta de temporada. Tiene una plantilla de futbolistas de calidad que sin dudas le podrán dar soluciones al entrenador y alegrías a sus hinchas.
Últimas noticias del FC Barcelona
El inicio de la campaña para el FC Barcelona fue excelente, y si bien la derrota en casa ante el PSG representó el final del invicto, es cierto que el equipo de Hansi Flick está en camino a tener éxitos en esta temporada.
En LaLiga, lograron arrebatarle la cima al Real Madrid el pasado fin de semana ganándole a la Real Sociedad y aprovechando la caída merengue contra el Atlético de Madrid en el derbi capitalino. Ahora, el objetivo será mantenerla hasta el final del año competitivo para ser bicampeón.
Posibles alineaciones
Sevilla
Portero: Odisseas Vlachodimos
Defensas: Marcão, Fabio Cardoso, Cesar Azpilicueta
Centrocampistas: Gabriel Suazo, Batista Mendy, Lucien Agoumé, José Ángel Carmona
Delanteros: Ruben Vargas, Isaac Romero y Alexis Sanchez.
FC Barcelona
Portero: Wojciech Szczesny
Defensas: Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Jules Kounde
Centrocampistas: Pedri, Frenkie de Jong
Volantes ofensivos: Marcus Rashford, Dani Olmo, Lamine Yamal
Delantero: Robert Lewandowski.
Pronóstico SI
El FC Barcelona logrará reponerse de su caída ante el PSG llevándose los tres puntos del Ramón Sánchez Pizjuán.
Sevilla 0-2 FC Barcelona
