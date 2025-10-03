Sevilla vs FC Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El FC Barcelona regresará a la competencia doméstica, donde está puntero de la tabla de posiciones. Sin embargo, ha perdido el invicto de la temporada tras caer con el París Saint-Germain por la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

Por LaLiga lo espera el Sevilla, que se encuentra en mitad de la tabla con un récord parejo: ganó tres, perdió la misma cantidad e igualó el restante. Los hispalenses buscarán tener una campaña que les permita regresar a las competencias europeas.

A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido clave en la liga española.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Sevilla vs FC Barcelona?

Ciudad: Sevilla, España

Fecha: domingo 5 de octubre

Horario: 10:15 (costa este de EE.UU.), 08:15 horas (México), 16:30 horas (España)

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán

¿Cómo se podrá ver el Sevilla vs FC Barcelona en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Select ESPN App México Sky Sports México Sky+ España Movistar LaLiga Movistar+

Últimos cinco partidos del Sevilla

Rival Fecha Competición Rayo Vallecano 1-0 V LaLiga Villarreal 2-1 D LaLiga Alavés 2-1 V LaLiga Elche 2-2 E LaLiga Girona 2-0 V LaLiga

Últimos cinco partidos del FC Barcelona

Rival Fecha Competición París Saint-Germain 1-2 D UEFA Champions League Real Sociedad 2-1 V LaLiga Real Oviedo 3-1 V LaLiga Getafe 3-0 V LaLiga Newcastle 1-2 V UEFA Champions League

Últimas noticias del Sevilla

El equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda tuvo un irregular inicio de campaña en LaLiga, alternando buenas y malas actuaciones a lo largo de las siete fechas que van disputadas. Las dos primeras derrotas se dieron en las fechas iniciales, y de a poco el equipo del ex de River Plate se fue asentando con un mejor rendimeinto.

Más allá del traspié contra el Villarreal, el Sevilla sigue siendo un equipo en formación y tiene mucho por mejorar de cara a lo que resta de temporada. Tiene una plantilla de futbolistas de calidad que sin dudas le podrán dar soluciones al entrenador y alegrías a sus hinchas.

Últimas noticias del FC Barcelona

El inicio de la campaña para el FC Barcelona fue excelente, y si bien la derrota en casa ante el PSG representó el final del invicto, es cierto que el equipo de Hansi Flick está en camino a tener éxitos en esta temporada.

En LaLiga, lograron arrebatarle la cima al Real Madrid el pasado fin de semana ganándole a la Real Sociedad y aprovechando la caída merengue contra el Atlético de Madrid en el derbi capitalino. Ahora, el objetivo será mantenerla hasta el final del año competitivo para ser bicampeón.

Posibles alineaciones

Sevilla

Portero: Odisseas Vlachodimos

Defensas: Marcão, Fabio Cardoso, Cesar Azpilicueta

Centrocampistas: Gabriel Suazo, Batista Mendy, Lucien Agoumé, José Ángel Carmona

Delanteros: Ruben Vargas, Isaac Romero y Alexis Sanchez.

FC Barcelona

Portero: Wojciech Szczesny

Defensas: Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Jules Kounde

Centrocampistas: Pedri, Frenkie de Jong

Volantes ofensivos: Marcus Rashford, Dani Olmo, Lamine Yamal

Delantero: Robert Lewandowski.

Pronóstico SI

El FC Barcelona logrará reponerse de su caída ante el PSG llevándose los tres puntos del Ramón Sánchez Pizjuán.

Sevilla 0-2 FC Barcelona

