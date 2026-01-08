''¿Si le dije algo a Vinícius?'', la peculiar respuesta del 'Cholo' Simeone tras su percance con el atacante

“¿Si le dije algo a Vinícius? Lo que pasa en la cancha queda ahí”. Con esa frase, Diego Pablo Simeone intentó bajar el volumen a uno de los episodios más comentados del derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, disputado en las semifinales de la Supercopa de España. Fue una respuesta breve, casi de manual, pero suficiente para dejar clara su postura: minimizar el cruce y encapsularlo dentro del folclor competitivo del partido.

El problema es que, del otro lado, la lectura fue completamente distinta. Xabi Alonso no compró la idea de que todo puede justificarse bajo el calor del juego. Para el técnico del Real Madrid, hubo palabras que cruzaron una línea y que no deberían normalizarse, sobre todo cuando el destinatario fue Vinícius Júnior, un futbolista que ya venía cargando presión mediática y deportiva en las semanas previas.

🚨 Xabi Alonso: “I heard what Simeone said to Vini, and I didn't like it”.



“You can NOT talk like that, some things cross the line”.@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/ZyLkUDpwAN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026

Ahí nació el contraste que alimentó el debate. Simeone apeló al código no escrito del fútbol: lo que se dice en la cancha muere en la cancha. Xabi, en cambio, decidió sacarlo a la luz y marcar territorio desde el discurso. No habló de táctica ni de intensidad, habló de límites, de respeto y de protección a los suyos. Un mensaje con destinatario claro.

En el campo, el Real Madrid fue superior, manejó los tiempos y golpeó con la frialdad de un equipo acostumbrado a este tipo de escenarios. El Atlético de Madrid compitió, incomodó, pero nunca logró cambiar la inercia. En ese contexto, el cruce verbal terminó teniendo más eco que varios pasajes futbolísticos.

Para Vinícius, el episodio fue otro capítulo en una temporada irregular, pero también una oportunidad de respuesta. No entró en el juego de las declaraciones y contestó donde más pesa: en el campo, siendo parte activa de un triunfo que metió al Madrid en la final.

Al final, quedó una imagen clara. Simeone eligió el silencio estratégico y la relativización. Xabi Alonso optó por la confrontación discursiva y la defensa pública. Dos formas de entender el liderazgo, dos lecturas de un mismo hecho. El Real Madrid ganó el partido; el debate, ese, sigue abierto.

