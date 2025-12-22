Robert Dante Siboldi rompió el silencio y lanzó una de las críticas más duras contra la directiva de Tigres desde su salida del club. El entrenador uruguayo apuntó directamente al manejo institucional, al que responsabiliza por rumores y versiones que dañaron su imagen profesional y personal durante su etapa final en la institución felina.

El ex técnico auriazul aseguró que su enojo no tiene relación con el plantel ni con el actual cuerpo técnico. Siboldi fue enfático al deslindar a Guido Pizarro, hoy entrenador del equipo y ex dirigido suyo, a quien describió como una persona con códigos y ajena al conflicto que detonó su salida del club.

‘NO MOSTRARON NINGUNA PRUEBA DE TODO LO QUE NOS CALUMNIARON’ 😡



Robert Dante Siboldi habla de las formas en Tigres, abordando desde su salida, y separa la parte de la institución con las personas que toman decisiones 😨



‘CREO QUE NO ES EL EQUIPO SINO LOS DIRECTIVOS’ 🐅#LUP pic.twitter.com/tyx9PQWRLQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 22, 2025

Yo creo que tienen miedo, creo que son cobardes, le tienen mucho miedo a la afición, de lo que puedan decir o pensar de ellos. Cuando encaras las cosas de frente todo se arregla, pero creo que no tienen la capacidad, creo que va por ahí. Robert Dante Siboldi

Siboldi explicó que el problema radica en la forma en la que la directiva gestionó una crisis interna, optando por el silencio y la filtración indirecta en lugar de aclarar los hechos. Para el entrenador, esa actitud terminó por generar un entorno tóxico que afectó tanto su credibilidad como su estabilidad laboral dentro del club.

El uruguayo insistió en que nunca existió un conflicto con el equipo ni con sus futbolistas, y mucho menos con Tigres como institución histórica. Según relató, el quiebre se dio exclusivamente con los directivos, a quienes acusa de operar desde las sombras para protegerse de la presión mediática y de la afición.

Pumas UNAM v Tigres UANL - Playoffs Torneo Apertura 2023 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

No quiero hablar del equipo, no es el equipo, son los directivos. No tiene nada que ver Tigres con el manejo de los directivos en ese momento. Sería injusto hablar de Tigres por su historia y su afición. Guido no está en esa sintonía. Robert Dante Siboldi

Uno de los puntos más delicados de su testimonio fue la referencia a los rumores que circularon sobre una supuesta relación inapropiada con una jugadora del equipo femenil. Siboldi calificó estas versiones como completamente falsas y aseguró que nunca se presentaron pruebas que respaldaran las acusaciones.

Sin mostrar una sola prueba de todo lo que nos calumniaron, inventaron historias que no tenían nada que ver. Ese es el modus operandi de esa gente. Robert Dante Siboldi

El técnico reveló que la situación trascendió lo deportivo y golpeó de lleno a su entorno familiar. Aseguró que el impacto emocional fue profundo, especialmente por la exposición pública que vivieron sus hijos y su esposa, quienes tuvieron que enfrentar comentarios y señalamientos sin fundamento alguno.

Yo la puedo librar, pero tengo una hija de 15 años que va al colegio. Hubo que hablar con maestros y escuelas. Mi familia fue la que pagó todo eso. Robert Dante Siboldi

Con estas declaraciones, Robert Dante Siboldi reabre un capítulo incómodo en la historia reciente de Tigres, dejando en evidencia una fractura profunda entre el ex entrenador y la cúpula directiva. Sus palabras no solo buscan limpiar su nombre, sino también señalar prácticas que, a su juicio, no deberían repetirse en el futbol mexicano.