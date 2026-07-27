“Siempre fuimos muy respetuosos con nuestros rivales”: Licha Martínez, sobre la campaña anti-Argentina del Mundial

La selección de Argentina no pudo consagrarse como bicampeona del mundo al caer frente a España por la mínima de Ferran Torres, en lo que, posiblemente, fue la última vez que vimos a Lionel Messi en una Copa del Mundo. El golpe fue duro para el cuadro sudamericano, ya que gran parte del planeta quería verlo derrotado, pues a lo largo del certamen surgió una especie de odio generalizado hacia La Albiceleste por su forma de ganar los encuentros.

"Todos somos argentinos y siempre queremos ganar. Esta vez no tocó ganar pero creo que ganamos en muchas cosas. En la unión, el respeto, en haberle demostrado al mundo lo que significa ser argentino. Creo que pusimos a la Argentina en lo más alto"



Lisandro Martínez en su… pic.twitter.com/cV9fDUjRuG — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 26, 2026

Diferentes aficionados, periodistas y especialistas dictaminaron que la tricampeona del mundo fue favorecida por los silbantes perdonando algunas tarjetas rojas, el más claro ejemplo fue hacer mutis en el debut de Argentina cuando Messi clavó los tachos sobre la pantorrilla del argelino Aïssa Mandi, con el nazareno polaco Szymon Marciniak permitiéndole seguir en el duelo sin haber revisado la acción en el VAR, además que se anularon goles en contra de La Albiceleste al hallarse algo que revisar en el VAR, mientras en el caso opuesto, no se tomaron la molestia de revisar las jugadas para ver si no había alguna infracción por parte de los argentinos. Sumado a ello, se hizo viral cómo Nahuel Molina, Leandro Paredes y Roberto Ayala no supieron perder contra La Roja agrediendo tras el silbatazo final, aunado a la imagen que dio la vuelta al mundo donde los argentinos dieron la espalada durante la coronación de los españoles.



Esta situación generó un sinfín de críticas hacia el presidente de la FIFA, Giannni Infantino, quien, a lo largo de la justa, parecía que quería ver a toda costa a Lionel Messi y Argentina en la gran final. Cuando se le veía en las gradas, tenía una sonrisa de oreja a oreja cuando observaba en acción a La Pulga, pero cuando se trataba de otras naciones, parecía estar aburrido y poco emocionado. Todo esto, sin duda, hicieron sospechar al resto de los combinados, dando más mérito a las polémicas que a lo hecho por los argentinos en la cancha.



Ahora, a una semana de haber acabado el Mundial, el defensa Lisandro Martínez, quien acudió a Gualeguay, su ciudad natal, para ser homenajeado, salió a dar su punto de vista sobre la campaña anti-Argentina que se dio alrededor del mundo, argumentando que no entiende el motivo de por qué ese odio hacia su país, ya que ellos siempre fueron respetuosos contra todos sus rivales.

"UN POQUITO DE BRONCA..." Lisandro Martínez expresó su opinión ante la pregunta sobre la 'campaña anti Argentina'. ¿Qué te parece? pic.twitter.com/rU4ee6r5GR — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

“Tengo sentimientos mezclados. Da un poquito de bronca porque no tienen de dónde generar ese odio. Dicen que somos agrandados, pero capaz habla más de la gente que dice esas cosas que de nosotros. Siempre fuimos respetuosos con el rival”, declaró.



“Tras la final saludamos a todos los jugadores y cuerpo técnico de España. La imagen donde figuramos de espaldas fue porque nos quedamos cantando con nuestra gente; era muestra de respeto hacia los hinchas argentinos, no podíamos irnos”, explicó sobre la famosa imagen el defensor del Manchester United de Inglaterra.



Por último, Licha habló sobre su relación con Messi, al cual admira totalmente: “Siempre van a ser palabras de agradecimiento hacia Leo. Es una excelente persona, un fenómeno, solidario y gran compañero, lo quiero mucho. Para mí no es sólo el mejor del fútbol, sino de todos los deportes”.