¿Sigue Álvaro Fidalgo en los planes de Javier Aguirre para el Tri?

Luego de la llegada de André Jardine, el nivel de Álvaro Fidalgo se potencio de forma radical. Siendo el caso, el español se ha convertido en un hombre clave dentro del terreno de juego para los de la capital del país y en uno de los mejores de toda la Liga MX en su posición de medio de creación de juego.

Tal rendimiento del ya capitán del América le ha puesto en la mira de la Selección Mexicana en varias ocasiones. Algunos directivos promueven el "fichaje" del formado en la academia del Real Madrid, una idea con la que cual está de acuerdo el hoy técnico del Tri Javier Aguirre.

¡Quieren a Fidalgo en la Selección!



El plan que tiene el ‘Vasco’ Aguirre es invitar en noviembre a Fidalgo para concentrarse con la selección aunque es elegible hasta febrero.



La idea es que vaya conociendo al conjunto nacional y se adapte al estilo de juego, por lo que la… pic.twitter.com/QRsfJdKYJ7 — Andre Marín (@andremarinpuig) September 7, 2025

Fuentes en México confirman que la idea del 'Vasco' sigue siendo la de sumar a Fidalgo dentro de su equipo. El técnico está seguro que un futbolista del perfil y nivel del que goza hoy Álvaro, puede marcar diferencias en favor de la Selección, o al menos, sumar mucho más de lo que pueda restar.

America v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Legalmente, Álvaro puede ser elegible a partir de febrero de 2026. Es decir, en caso de que el jugador se tomado en cuenta, sería llamado para la fecha FIFA en la que México se cruzaría con Portugal en la cancha del nuevo Estadio Azteca.

En su momento, el jugador afirmó no tener interés de representar a México con la meta de ser elegible para España. Siendo lo segundo un escenario irreal, no se descarta que Álvaro haya podido cambiar de postura en el camino en tiempos recientes.