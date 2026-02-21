A la espera de un partido de vuelta que será caliente, el incidente entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr. sigue trayendo cola. En esta oportunidad, el futbolista argentino tuvo la posibilidad de presentar su descargo frente a la UEFA para evitar una sanción.

Según reportó ESPN, el formado en la cantera de Vélez informó en el ente que rige el fútbol europeo que le dijo "m*ricón" al extremo brasileño del Real Madrid, algo que igual podría generarle una fuerte sanción al estar tipificado dentro del reglamento como un insulto discriminatorio.

Corría el segundo tiempo del partido entre el Merengue y el Benfica en el Estadio Da Luz de Lisboa, cuando Vini sacó un remate furioso al palo izquierdo del arquero Trubin para adelantar a la Casa Blanca en el marcador. La celebración, tal como acostumbra el histriónico brasileño, fue ampulosa y contra la gente de las Águilas, aunque nada justifica lo sucedido después. El argento se tapó la boca con la camiseta y pocos saben a ciencia cierta lo que le dijo a Vinicius en ese tumulto cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.

ATENCIÓN: tras un reclamo de Vini Jr., el árbitro hizo el gesto por un "incidente de racismo".



Gastón Fernández, histórico delantero argentino y agente de Prestianni, emitió un comunicado: “Partido de Champions, pulsaciones elevadas, Vinícius y un partido aparte con el público de Benfica, una discusión donde Gianluca defiende a su equipo por la falta de respeto del jugador visitante contra su público. Estuve en la cancha y fue lo que vi; después viene todo lo que significa una figura mundial como Vinícius. Hay millones de imágenes donde los futbolistas se tapan la boca con camisetas o mismo con su propia mano para que no puedan leerse sus labios... De ahí a un hecho de racismo me parece que puede haber muchas maneras de sacar ventajas...”.

Por su parte, Kylian Mbappé disparó munición gruesa contra Prestianni: "El número 25 del Benfica, que no quiero decir su nombre, no lo merece, ha dicho que Vinicius es un mono. Lo ha dicho cinco veces. Hoy se han perdido todos los valores del fútbol. No merece jugar más la Champions League".