Siguen las bajas en selección mexicana para el inicio de la era Rafael Márquez

La etapa de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana iniciará en los siguientes días. El cuadro nacional tendrá un cuádruple compromiso durante el parón de selecciones que irá de finales de septiembre a inicios de octubre.

Para estas semanas, Rafael y su equipo se medirán en amistosos a Colombia, Perú y Chile. Además, habrá un duelo oficial en compromisos de CONCACAF en contra de los Estados Unidos. Sin embargo, Márquez está encontrado muchos problemas para poder formar su lista de seleccionados, esto debido al cúmulo de lesiones para los jugadores en el radar.

TRES MALAS NOTICIAS ENTORNO AL TRICOLOR😳@ale_orvananos nos informa que Raúl Jiménez no vendrá a la Fecha FIFA; Quiñones peligra y César Montes tampoco podría estar disponible#ClaroSportsEnW

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En las más recientes horas se ha confirmado que tres jugadores no sólo elegibles, sino que además, titulares durante la Copa del Mundo, no estarán disponibles para el inicio de la era de Márquez como mandamás del México. El primero de ellos es César Montes. El zaguero lleva ya un par de semanas de ausencia en Rusia y aunque no se ha confirmado detalles de la misma, se sabe que está fuera por lesión.

El segundo es Julián Quiñones. El mexicano tuvo que abandonar la cancha en el último cotejo del Al-Qadsiah por un tema físico. Hoy se entiende que el delantero no tiene una lesión grave, ni mucho más. Sin embargo, la meta inmediata es no correr riesgos y darle descanso para que retome trabajos al cien por ciento en octubre.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

El último en sumarse a la lista fue Raúl Jiménez. Durante el duelo de Copa de la Liga ante el Everton, el delantero de Wolverhampton tuvo que salir de la cancha en el minuto 38 tras un golpe en la rodilla. Si bien no es nada grave, al igual que con Julián, se ha decidido entre club y selección no correr riesgos.

De esta forma, Rafael deberá buscar nombres adicionales que tal vez no estaban en el radar inmediato para completar su primer llamado como seleccionador. Adicional, estas bajas abren la puerta a que otros jugadores con un rol secundario, levanten la mano de inmediato en el inicio de una nueva era.