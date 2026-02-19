Siguen las polémicas entre el Benfica y el Real Madrid

El Benfica presentó una denuncia disciplinaria ante la UEFA contra Federico Valverde, en un nuevo capítulo de tensión tras su reciente enfrentamiento con el Real Madrid. El club portugués considera que existió una conducta violenta por parte del capitán merengue durante el encuentro.

La institución lisboeta señala una posible agresión física del uruguayo contra Samuel Dahl, acción que habría ocurrido en una disputa cerca de la banda. Según la versión del cuadro luso, el contacto supera lo meramente futbolístico y amerita revisión por parte del organismo europeo.

De acuerdo con información del diario portugués A Bola, la queja formal ya fue elevada a la UEFA, que ahora deberá analizar las imágenes y el informe arbitral. Por el momento, no existe una postura oficial ni una sanción provisional contra el mediocampista.

El Real Madrid no ha emitido un comunicado específico sobre la denuncia, aunque desde el entorno del club entienden que la acción forma parte del juego y que no hubo intención de agresión. En cualquier caso, el procedimiento disciplinario seguirá su curso habitual.

Valverde, uno de los referentes del equipo blanco, ha sido señalado directamente por el Benfica, que considera que el lance dejó en desventaja a su jugador. La acción con Samuel Dahl se convirtió rápidamente en tema central tras la publicación de las imágenes.

Desde la UEFA se espera un periodo de análisis que podría extenderse al menos un par de días. El organismo revisará pruebas audiovisuales y escuchará, si es necesario, a ambas partes antes de determinar si abre un expediente formal o archiva el caso.

Mientras tanto, la incertidumbre rodea la situación del internacional uruguayo. Una eventual sanción podría impactar en la planificación deportiva del Real Madrid en competiciones europeas, aunque por ahora no existe ninguna medida cautelar.

El caso queda en manos del ente rector del fútbol europeo, que deberá definir si la acción denunciada constituye realmente una conducta violenta o si se trata de una jugada propia de la intensidad de la élite continental.