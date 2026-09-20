Simeone lanza un mensaje a Mourinho tras el derbi: “No hay que pasar la línea”

El Atlético de Madrid derrotó al Real Madrid en el derbi por marcador de 2-1 en la jornada 7 de LaLiga; los Colchoneros se impusieron con goles de Alejandro Grimaldo y Jonathan David en el Estadio Metropolitano. Al final del encuentro, José Mourinho criticó duramente al árbitro Migue Ángel Ortiz Arias por no expulsar a Sergio 'Cuti' Romero y Kang-In Lee, lo cual ha generado varias reacciones.

En conferencia de prensa, el técnico portugués señaló que el silbante central "ha venido aquí y no ha podido con la presión". A la vez, el equipo emitió un comunicado en sus redes sociales en el que consideraron que el trabajo de Ortiz Arias fue "pésimo".

Cuestionado sobre las declaraciones de The Special One, Diego Pablo 'Cholo' Simeone señaló que él es respetuoso "de lo que digan los demás", pero que los técnicos deben tener "cuidado con lo que decimos" y "no hay que pasar la línea".

Cholo SImeone: "Por más que te llames Mourinho, no hay que pasar la línea"

Somos respetuosos con todo lo que digan los demás. Pero hay que pensar que Flick, Mourinho, Pellegrini, Simeone estamos en un lugar privilegiado, con una exposición muy grande como entrenadores y tenemos que tener cuidado con lo que decimos Cholo Simeone

El estratega argentino prefirió no hablar sobre el arbitraje y las jugadas polémicas del derbi madrileño y afirmó que hay que ser respetuosos tanto con el cuerpo arbitral como con los compañeros de trabajo.

Hay que saber respetar al árbitro, los compañeros de trabajo. Cuando uno se sale de esa línea del respeto, por más que te llames Mourinho, Simeone, Flick o Pellegrini... No va, no hay que pasar la línea Simeone

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El 'Cholo' se dijo orgulloso del trabajo colectivo del Atlético de Madrid en el derbi y afirmó que sus jugadores hicieron un gran partido y supieron defender.

El Atlético de Madrid visitará al Deportivo Alavés el 10 de octubre en el Estadio de Mendizorroza después de la Fecha FIFA.