Simone Inzaghi y sus 5 figuras para liderar la Saudi Pro League

Simone Inzaghi cuenta con un equipo de ensueño para poder destacar en la actual temporada de la Saudi Pro League en la campaña 2025-2026. Las incorporaciones del cuadro azul hacen que sea el favorito para conseguir el título de la liga árabe.

El estratega italiano del Al Hilal tiene todo para competir con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y Joao Félix, ya que fue el conjunto que más se movió en el mercado, con incorporaciones de gran talla mundial y con gran experiencia en Europa.

Esta será la primera campaña completa de Inzaghi, quien llevó al Inter de Milán a la final de la UEFA Champions League en la temporada pasada, aunque cayeron en esa instancia ante el PSG.

El Al Ittihad es el actual campeón del torneo, pero ahora tendrá que pelear con el Al Hilal, que parte como uno de los favoritos. A continuación, las mejores incorporaciones del equipo de Riad.

5. Théo Hernández

Theo Hernández | Imag

Hernández era pretendido por varios clubes europeos, pero se decidió por llevar su fútbol a Arabia Saudita. Es un jugador que aporta sacrificio en defensa y velocidad y buenos centros en ataque.



Acostumbra a ser titular con la selección de Francia y viene de una campaña llena de altibajos con el AC Milán. En Riad, quiere demostrar que todavía es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo.

4. João Cancelo

João Cancelo | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

El lateral portugués vive un gran momento de forma y lo demostró con Portugal, en la contundente victoria 5-0 ante Armenia. Sigue siendo veloz, eficaz en defensa y con un remate de larga distancia contundente.



Aunque ya estuvo en la pasada temporada después de cumplir contrato con el FC Barcelona, generar ocasiones de gol es una de sus mayores virtudes como futbolista.

3. Aleksandar Mitrović

Aleksandar Mitrovic | Abdullah Ahmed

Aleksandar Mitrović es un goleador de esos de eras anteriores, que van muy bien de cabeza y que su especialidad es la finalización de cara al arco. Le da al cuadro de Riad la oportunidad de tener un atacante de esos ‘9’ naturales, que son poco comunes en la actualidad.



Viene procedente del Fulham FC de la Premier League y está listo para pelear en la tabla de goleadores con Benzema, Cristiano y compañía.

2. Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Kalidou Koulibaly es un líder para la zaga del cuadro azul. Es un defensor con mucha potencia para ir por arriba y elegancia para salir jugando. Su misión será neutralizar a los grandes delanteros que hay en la Saudí Pro League.



Viene procedente del Chelsea, después de cumplir una carrera exitosa en Europa.

1. Yassine Bounou

Yassine Bounou | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Uno de los guardametas más en forma del fútbol mundial. Luego de cumplir un exitoso paso por el Sevilla, el internacional con Marruecos se adueñó del arco del Al Hilal.



Su experiencia y seguridad bajo los tres palos serán claves en las expectativas que tiene el club por salir campeón en esta temporada.