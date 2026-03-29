“Sin Cristiano Ronaldo, Portugal parece un equipo del montón'', declara José Mourinho tras el empate ante México

La noche del 28 de marzo del 2026, el conjunto de Portugal se enfrentó a la selección mexicana de fútbol para un partido amistoso que, además de servir para que ambas escuadras se mantuvieran en forma de cara al Mundial 2026 que está próximo a disputarse, fue la reinauguración del mítico estadio Azteca, hoy llamado estadio Banorte.

El encuentro acabó con un frío empate a cero goles entre ambas selecciones. Tanto Portugal como México tuvieron momentos de brillantez, en los cuales bien pudieron aprovechar para quedarse con la victoria.

Sin embargo, la falta de contundencia condendó a ambos equipos y al final el partido acabó en empate. Un resultado que, a la distancia, podría interpretarse de manera positiva para la selección mexicana de fútbol, tomando en consideración la jerarquía del rival al cual se enfrentaron hoy, pero los abucheos finales por parte de los aficionados reflejaron otra cosa.

Y es que México se sentía verdaderamente capaz de quedarse con el triunfo, y esto quizás tiene que ver con el hecho de que Portugal nunca pudo mostrarse como el amplio favorito que, en papel, presumía con bombo y platillo. Situación que desató la furia de uno de los entrenadores portugueses más grandes de todos los tiempos: José Mourinho, quien, apenas terminó el compromiso y se le lanzó a la yugular al funcionamiento táctico y futbolístico mostrado por el conjunto de Portugal esta noche, ante uno de los tres anfitriones de la próxima copa del mundo.

“Sin Cristiano Ronaldo, Portugal parece un equipo del montón. La gente pide que lo saquen del 11 inicial, pero hoy no jugó y ya vieron el resultado. Sin peligro, sin miedo, solo un equipo presionado por México. Cuando Ronaldo está en la cancha, los rivales se lo piensan dos veces. Sin él, ni siquiera piensan”, declaró el ex director técnico del Real Madrid.

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