“Son un ejemplo para el deporte español, para la juventud española, juntos somos más fuertes”: Luis de la Fuente

La selección de España conquistó su segunda título mundial tras vencer a su similar de Argentina por la mínima de Ferran Torres. El equipo rojo, bajo el mando de Luis de la Fuente, fue ampliamente superior a La Albiceleste y se proclamó justamente campeón del Mundial Norteamérica 2026.

🎙️ "Estaba escrito y nos lo merecemos. Este equipo y esta afición maravillosa se lo merecen todo".



➡️ "Teníamos una cita con la historia y queríamos llegar los primeros".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/t3i84DEbvk — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Fue en Sudáfrica 2010 cuando Vicente del Bosque logró darle su primera estrella a La Furia Roja al vencer a los Países Bajos, y ahora, 16 años después, el oriundo de Haro repitió la hazaña con una generación fantástica de jugadores encabezados por Rodri Hernández, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Nico Williams, Marc Cucurella, Unai Simón, Pedri González, Pablo Gavi, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Pedro Porro, Mikel Merino, entre otros más.



Con la conquista del título, Luis de la Fuente expresó el gran orgullo que le causó el desempeño de sus dirigidos a lo largo de la justa internacional, pero sobre todo por cómo se vivió el proceso de preparación y cómo se comportaron hasta bañarse de la gloria mundial.



“Especialmente mucho orgullo, orgullo por está generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, haciéndola mejor, y dándonos un ejemplo de grupo, de familia. Son grandes futbolistas, con talento y un potencial excepcional, y especialmente de orgullo porque haberlos acompañado en este recorrido y en este trayecto, para mí es un honor”, declaró el campeón desde el banquillo de la Eurocopa sub-19 y sub-21, del 2015 y 2019, respectivamente.

Luis De La Fuente nunca ha entrenado a un equipo de Primera División.



Su carrera como DT la dedicó a la selección española en todas sus categorías. Ganó la Euro Sub 19, la Euro Sub 21 y la medalla de plata en Tokio con ls Sub 23. Luego pasó a la mayor ganando la Eurocopa 2024 y… pic.twitter.com/YpYBqnHa2t — Juez Central (@Juezcentral) July 19, 2026

“Después de haber echado la vista atrás pensando en ellos porque hemos hablado mucho con los jugadores y me decían ‘hemos ganado todo’, y eso es maravilloso porque es una generación de futbolistas y lo voy a decir una y otra vez, que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud española, para España y juntos somos más fuertes; esto no lo va a parar nadie”, añadió.



Sobre el alargue del partido, el estratega español aceptó que pudieron haber ganado el duelo desde antes, pero el arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez tuvo un gran accionar, aparte admitió que en una final de Copa del Mundo se debe sufrir.



“El partido se tenía que haber decantado bastante antes y las grandes intervenciones de ‘Dibu’ han impedido que el partido se ganara antes y nos pusiéramos delante en el marcador, pero esto es una final del campeonato del mundo e incluso con días al final, tienes que sufrir, pero como nos gusta sufrir hemos estado demostrando otra vez que estamos preparados para todo”, finalizó.

¡NACIÓ PARA DIRIGIR A ESPAÑA! 🇪🇸🔥



🏆 Luis de la Fuente es campeón del Mundial, suma un título más con España en su palmarés.



¡Histórico! 👏 pic.twitter.com/5WbBsPzYiq — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 19, 2026

Aunque Luis de la Fuente ha dirigido a nivel clubes en categorías juveniles, sus logros han sido a nivel selección, ya que además de las Eurocopa sub-19 y sub-21 ya mencionadas, se llevó los Juegos Mediterráneos con España sub-19, además se colgó una plata olímpica en Tokio 2020, sin olvidar la Liga de Naciones de la UEFA 2023 y la Eurocopa 2024.