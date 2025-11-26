Sports Illustrated Fútbol

Sorpresa en Atenas: Bellingham al banco en el Real Madrid

El inglés formará parte de los suplentes por una sobrecarga.
Bruno Pernigotti|
El Real Madrid visitará al Olympiacos por la quinta fecha de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League con una baja un tanto inesperada: Jude Bellingham sufrió una molestia y se quedará afuera del once inicial.

Según informó Marca, la idea es cuidarlo de cara a lo que viene. El inglés viene de jugar con su selección en el último parón internacional y está sufriendo el ajetreo de un calendario que agobia a los futbolistas.

El Real Madrid es uno de los mejores equipos de esta etapa de liguilla y buscará quedar como uno de los clubes al borde de la clasificación de manera directa a los octavos de final.

Así formará el Real Madrid (4-4-2)

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Trent Alexander Arnold, Álvaro Carreras,Raúl Asencio, Ferland Mendy

Volantes: Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler

Delanteros: Vinicius Jr. y Kylian Mbappé

