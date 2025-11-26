Sorpresa en Atenas: Bellingham al banco en el Real Madrid

El Real Madrid visitará al Olympiacos por la quinta fecha de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League con una baja un tanto inesperada: Jude Bellingham sufrió una molestia y se quedará afuera del once inicial.

Según informó Marca, la idea es cuidarlo de cara a lo que viene. El inglés viene de jugar con su selección en el último parón internacional y está sufriendo el ajetreo de un calendario que agobia a los futbolistas.

FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-REAL MADRID | ANGELOS TZORTZINIS/GettyImages

El Real Madrid es uno de los mejores equipos de esta etapa de liguilla y buscará quedar como uno de los clubes al borde de la clasificación de manera directa a los octavos de final.

Así formará el Real Madrid (4-4-2)

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Trent Alexander Arnold, Álvaro Carreras,Raúl Asencio, Ferland Mendy

Volantes: Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler

Delanteros: Vinicius Jr. y Kylian Mbappé