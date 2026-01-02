Sorpresa en el Barcelona: Lamine Yamal es duda a 48 horas del derbi

El FC Barcelona ha arrancado el año 2026 con una noticia inesperada que ha encendido las alarmas, aunque con prudencia, en el entorno azulgrana. Lamine Yamal es duda para el derbi ante el Espanyol, a apenas 48 horas de uno de los partidos más señalados del calendario. Una sorpresa que llega en el primer entrenamiento del año y que obliga a Hansi Flick a estar atento a la evolución de uno de sus futbolistas más desequilibrantes.

El equipo estaba citado este jueves a las 18.00 horas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para iniciar la primera sesión de 2026 y completar la penúltima jornada de trabajo antes del duelo frente a los pericos. Sin embargo, la ausencia de Lamine Yamal fue la gran noticia de la tarde. El joven canterano no se ejercitó con el resto del grupo, algo que no pasó desapercibido ni para el cuerpo técnico ni para los aficionados.

Lamine sí se presentó en las instalaciones del club, pero abandonó la Ciutat Esportiva minutos después, sin llegar a participar en la sesión colectiva dirigida por Flick. El club optó por la cautela y no emitió ningún comunicado oficial explicando los motivos de su ausencia, lo que alimentó la incertidumbre durante varias horas.

No obstante, desde el propio club se ha querido rebajar la preocupación. Fuentes internas confirman que no se trata de ningún percance grave, sino de un malestar general que aconsejó no forzar al futbolista. Una decisión preventiva, pensando tanto en el derbi como en el exigente calendario que se avecina en este inicio de año.

Aun así, la situación deja a Lamine Yamal en el aire de cara al choque contra el Espanyol. Su evolución en las próximas horas será clave para determinar si puede entrar en la convocatoria. Flick, consciente de la importancia del canterano, no tomará riesgos innecesarios.

El derbi se acerca y el Barça cruza los dedos. Lamine es duda, y su estado marcará buena parte del plan azulgrana para un partido siempre especial.