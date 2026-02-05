Sorteo de semifinales de la Copa del Rey 2025/26: fecha, horario y posibles rivales del FC Barcelona

La Copa del Rey 2025/26 está llegando a su final. De los 126 equipos que comenzaron en la competición, tan solo cuatro continúan con vida en el torneo.

Esta semana se disputaron los cuartos de final. El primer partido de esta ronda fue el que enfrentó al FC Barcelona con el Albacete, el verdugo del Real Madrid, en el estadio Carlos Belmonte. Los azulgranas ganaron 1-2 pero les tocó sufrir ya que el Alba pudo haber empatado el partido en el descuento.

El miércoles se jugaron dos partidos en los que vimos emoción y remontadas visitantes. La Real Sociedad se impuso en el derbi vasco frente al Alavés en Mendizorroza. El equipo babazorro se puso por delante e incluso tuvo la ocasión de ponerse 3-1 en el marcador, pero Remiro detuvo un penalti. Finalmente, los de Matarazzo se impusieron 2-3.

En Mestalla el Athletic Club eliminó al Valencia (1-2) gracias a un gol de Iñaki Williams en el tiempo de descuento. Y la ronda de cuartos se completó este jueves con el choque entre el Betis y el Atlético de Madrid.

Finalmente, el Atlético de Madrid goleó 5-0 al Real Betis para ser el último equipo en meterse a la siguiente ronda.

Así pues, los equipos que han accedido a las semifinales, tienen una experiencia ya demostrada en esta competición y saben lo que es levantar el título de campeón. A continuación, veamos la información del sorteo.

¿Cuándo es el sorteo de semifinales de la Copa del Rey 2025/26?

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado que el sorteo de semifinales de la Copa del Rey tendrá lugar el viernes 6 de febrero, el día después de que se dispute el último partido de cuartos de final.

El sorteo se celebrará en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a partir de las 12:00 hora local (6:00 USA, 5:00 MX).

¿A quién podría enfrentarse el Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey?

El sorteo de semifinales no tiene ningún tipo de condicionante por lo que el equipo de Hansi Flick podrá enfrentarse a cualquiera de los otros tres semifinalistas.

Para el Barcelona esta será su decimosexta final en los últimos 20 años y se ha convertido en el nuevo Rey de Copas con 32 títulos en sus vitrinas. Por detrás viene otros de los semifinalistas de esta edición, el Athletic Club, con 24 trofeos. Los rojiblancos se proclamaron campeones en la temporada 2023/24 en una final que ganaron frente al Mallorca. Y completa el podio el Real Madrid con 20 títulos.

Por lo tanto, podría ser el Atlético de Madrid, el Athletic Club y la Real Sociedad.

Partidos y resultados de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26

Partido Fecha Albacete 1-2 FC Barcelona 3 de febrero 2026 Alavés 2-3 Real Sociedad 4 de febrero 2026 Valencia 1-2 Athletic Club 4 de febrero 2026 Real Betis vs Atlético de Madrid 5 de febrero 2026

¿Cuándo son las semifinales de la Copa del Rey 2025/26?

La semifinales es la única ronda de esta competición que se juega a doble partido. La ida está previsto que juegue entre el 10 y el 12 de febrero, mientras que la vuelta será entre los días 3 y 5 de marzo.

