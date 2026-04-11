St. Pauli vs Bayern Múnich: previa, predicciones y alineaciones

Antes de recibir al Real Madrid por la revancha de los cuartos de final de la Champions League, el Bayern Múnich se prepara para visitar al St Pauli en el marco de la jornada N°29 de la Bundesliga.

El líder del campeonato con 73 unidades intentará prolongar su buena racha con una victoria que le permita alejarse aún más del Borussia Dortmund, su inmediato perseguidor. Son 9 los puntos que aún separan a ambos equipos a falta de ocho jornadas.

St Pauli, por su parte, necesita desesperadamente sumar para escaparle al descenso. Hoy se encuentra en el 16° lugar con 25 unidades, siendo el mejor de los tres equipos que están perdiendo la categoría. Su objetivo inmediato pasa por alcanzar al Colonia, dos puntos por encima de los dirigidos por Alexander Blessin.

A continuación, toda la info para vivir este encuentro de realidades opuestas.

Pronóstico SI Fútbol

En Hamburgo se espera por partido con un claro contraste de estilos.Se espera que St. Pauli vaya por un planteo más replegado, intentando negarle espacios al Bayern y resistir el mayor tiempo posible, con la ilusión de sorprender con alguna contra. Es un equipo que compite, que no se entrega fácil y que viene mostrando carácter, pero enfrente tendrá a un rival que lo obligará a defender durante largos tramos.

La visita debería asumir el control desde el inicio, con posesión alta y presencia constante en campo rival. Su poder ofensivo es prácticamente indefendible para cualquier equipo. Genera una gran cantidad de situaciones por partido y convierte (lleva anotados 100 goles en esta Bundesliga). No imaginamos una goleada, pero sí un encuentro en el que el Bayer sacará a relucir su jerarquía.

Pronóstico: St Pauli 0-2 Bayern Múnich

¿A qué hora se juega el St Pauli vs Bayern Múnich?

Ciudad : Hamburgo, Alemania

: Hamburgo, Alemania Estadio : Millerntor-Stadion

: Millerntor-Stadion Fecha : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Hora : 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP

: 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP Árbitro: Tobias Stieler

Historial de enfrentamientos directos entre el St. Pauli y el Bayern Múnich (últimos 5 partidos)

St Pauli : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Bayern Múnich: 5

Último partido entre ambos: 29/11/2025 - Bayern Múnich 3-1 St Pauli (Bundesliga, Jornada 12)

FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-ST PAULI | ALEXANDRA BEIER/GettyImages

Últimos 5 partidos

St Pauli Bayern Múnich Union Berlín 1-1 St Pauli 05/04/26 Real Madrid 1-2 Bayern 07/04/26 St Pauli 1-2 Friburgo 22/03/26 Friburgo 2-3 Bayern 04/04/26 Gladbach 2-0 St Pauli 13/03/26 Bayern 4-0 Union Berlin 21/03/26 St Pauli 0-0 Eintracht 08/03/26 Bayern 4-1 Atalanta 18/03/26 Hoffenheim 0-1 St Pauli 28/02/26 Leverkusen 1-1 Bayern 14/03/26

¿Cómo ver el St Pauli vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

Últimas noticias del St Pauli

Alexander Blessin se mostró confiado en la previa y dejó un mensaje claro sobre lo que necesita su equipo: “Para vencer al Bayern, no solo se necesita suerte, sino también una alta concentración durante los 90 minutos completos”. El entrenador remarcó que ya han conseguido resultados inesperados desde su llegada y que el grupo cree en sus posibilidades, más allá de la dificultad del rival.

En cuanto al plantel, hay varias bajas importantes. El capitán Jackson Irvine no estará por suspensión, mientras que Ricky-Jade Jones, James Sands y Manolis Saliakas continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Eric Smith es duda tras perderse el último partido, lo que complica aún más el armado del mediocampo.

FC St. Pauli - SC Freiburg | picture alliance/GettyImages

Posible alineación del St Pauli (3-4-2-1): Vasilj; Wahl, Ando, Mets; Pyrka, Fujita, Rasmussen, Ritzka; Sinani, Pereira Lage; Hountondji

Últimas noticias del Bayern Múnich

“Respetamos mucho al St. Pauli. Son un equipo muy organizado y es difícil jugar contra ellos”, afirmó Vincent Kompany en rueda de prensa previa al encuentro. El DT no se confía pese a las difencias que marca la tabla de posiciones.

En cuanto al equipo, Bayern no podrá contar con Lennart Karl por varias semanas por una lesión muscular. Sven Ulreich sigue recuperándose, mientras que Harry Kane podría ser reservado pensando en la revancha ante el Real Madrid.

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

Posible alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Kim, Ito, Bischof; Goretzka, Kimmich; Musiala, Guerreiro, Díaz; Jackson.