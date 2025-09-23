¿Cómo ver el Levante vs Real Madrid desde Estados Unidos?

El fútbol español vuelve a acaparar la atención internacional con un duelo de contrastes: el Real Madrid visita al Levante en el Estadio Ciutat de València este martes 23 de septiembre de 2025 a las 21:30 hora local (3:30 p. m. ET en Estados Unidos). Para los aficionados norteamericanos, acostumbrados a seguir a los grandes clubes europeos a través de plataformas digitales, este encuentro es otra cita imperdible en el calendario de LaLiga.

¿Cómo ver el Levante vs Real Madrid desde EEUU?

En Estados Unidos, los derechos de transmisión de LaLiga pertenecen a ESPN, por lo que el partido podrá disfrutarse a través de ESPN+, el servicio de streaming que se ha convertido en la ventana principal del fútbol europeo en el país. Con una suscripción mensual accesible, ESPN+ ofrece la totalidad de los partidos de la liga española, además de repeticiones, resúmenes y análisis detallados.

Para quienes prefieren la experiencia televisiva tradicional en español, ESPN Deportes transmitirá el encuentro en vivo. Esta opción resulta ideal para quienes buscan la narración y los comentarios en su idioma, manteniendo la pasión del fútbol con un toque más cercano al aficionado hispanohablante.

Otra alternativa disponible es FuboTV, una plataforma de streaming que incluye canales deportivos como ESPN y ESPN Deportes en sus paquetes. FuboTV es especialmente popular entre quienes quieren reemplazar la televisión por cable con un servicio que prioriza los eventos en directo, y suele ofrecer periodos de prueba para nuevos usuarios, lo cual puede ser una opción interesante para quienes desean seguir el encuentro sin compromiso inmediato.

El Real Madrid llega al choque como uno de los favoritos de la temporada, con la presión de mantenerse en la cima de la tabla y evitar tropiezos ante un Levante que, aunque parte con menor presupuesto y aspiraciones más modestas, suele convertirse en un rival incómodo en su propio estadio. Para la afición estadounidense, el atractivo es doble: no solo ver a estrellas internacionales como Vinícius Jr., Jude Bellingham o Rodrygo, sino también disfrutar del color y la competitividad de LaLiga en un horario accesible durante la tarde.

En resumen, los fanáticos en Estados Unidos tienen múltiples opciones para no perderse ni un minuto del Levante vs Real Madrid: ESPN+ en streaming, ESPN Deportes en TV en español, y FuboTV como alternativa integral. Con la tecnología actual, seguir la pasión del fútbol español desde cualquier rincón de Norteamérica nunca fue tan sencillo.

