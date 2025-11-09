¿Su último gol con Chivas? Javier ‘Chicharito’ Hernández puso el último tanto en la victoria 4-2 sobre Rayados

Las Chivas Rayadas del Guadalajara consiguieron un importante triunfo 4-2 sobre Rayados de Monterrey en el Estadio Akron, en la última jornada del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX. Efraín Álvarez, Armando 'Hormiga' González, Roberto 'Piojo' Alvarado y Javier 'Chicharito' Hernández fueron los autores de los tantos rojiblancos, además el mexicoamericano Richard Ledezma hizo un doblete de asistencias, mientras Roberto de la Rosa y el español Sergio Canales descontaron por los albiazules.

Desde el primer tiempo, el Rebaño Sagrado logró la ventaja 3-0, sin embargo, para el complemento, todo se les complicó porque La Pandilla se hizo con la posesión, tanto que daba esperanzas de poder empatar el duelo, ya que tenían todavía la ambición de escalar hasta la cuarta posición, algo que no hubiera sido posible porque su odiado rival Tigres remontó 3-1 al San Luis en el Volcán.

Se veía más cerca un tanto de los regios que de los tapatíos, pero Chicharito hizo acto de aparición para sellar la victoria. El canterano rojiblanco ingresó al minuto 81, tuvo algunos piques con Canales y al 85’ llevó a cabo lo que podría ser su última anotación con las Chivas, incluso desbordó lágrimas. Miguel Gómez mandó un centro al área para que el tres veces mundialista cabeceara y venciera al guardameta Santiago Mele, siendo este su primer tanto del campeonato.

Entre rumores que lo ponen fuera del redil, esta pudo haber sido la última anotación del ex Manchester United porque distintos medios han asegurado que la directiva no lo renovará, debido a sus polémicas, de las que da más que hablar que por su aporte en el terreno de juego. Justamente, la gota que habría derramado el vaso fue que no quiso participar en la dinámica de Halloween con el resto del grupo, demostrando poco compañerismo. A eso se le suma que ha estado buscando acomodo en la USL Championship de Estados Unidos y la EFL Championship de Inglaterra.

Desde su retorno a Verde Valle, Chicharito apenas suma cuatro tantos oficiales, tres en Liga y uno en la Copa Campeones CONCACAF, lo que habla de su poco aporte a un equipo que esperaba más de uno de sus máximos ídolos. Este último lo consiguió luego de ocho meses. Gracias a que el Guadalajara está en la Liguilla, ¿podrá cerrar su ciclo con más goles?