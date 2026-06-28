Sudáfrica vs Canadá - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Sudáfrica y Canadá inician hoy la ronda de 16avos de final del Mundial tras quedar segundas en sus respectivos grupos.

Si bien el país coanfitrión acaparará gran parte de la atención previa al partido, ya que disputa su primer encuentro de la fase eliminatoria en la Copa del Mundo, Sudáfrica también ha logrado superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

Al quedar segundo del Grupo B, Canadá perdió la ventaja de jugar en casa en la ronda de 32 y se vio obligado a viajar al sur, a California. Sin embargo, los Canucks contarán con un gran apoyo en el SoFi Stadium, ya que parten como claros favoritos para el partido del domingo.

La decepcionante derrota ante Suiza en el último partido no debería empañar demasiado una campaña en la fase de grupos en general impresionante, durante la cual Canadá consiguió su primera victoria en la competición con una contundente goleada de 6-0 a Qatar.

Sudáfrica no brilló tanto en sus tres primeros partidos, anotando solo dos goles, pero aun así sumando cuatro puntos, los mismos que Canadá. Thapelo Maseko protagonizó el gol de la victoria sorpresa contra Corea del Sur, que confirmó su pase a la siguiente ronda.

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