Sudáfrica vs Canadá: previa, predicciones y alineaciones

Han comenzado a definirse las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y el primer compromiso que quedó pactado de forma oficial fue el Sudáfrica contra Canadá.



Contra todo pronóstico, los Bafana Bafana lograron colarse en la siguiente ronda cuando se pensaba que podían quedar eliminados en el Grupo A, donde quedaron segundos y estuvieron junto a México, que quedó como líder, además de Corea del Sur y República Checa. El cuadro sudafricano logró cosechar cuatro puntos para superar por primera vez en su historia la Fase de Grupos, pese a que arrancó su camino con un tropiezo 2-0 ante el combinado azteca. Sin embargo, luego de igualar 1-1 con los checos, en la última fecha sorprendieron al pegarle a los surcoreanos por la mínima diferencia de Thapelo Maseko para quedar por debajo del anfitrión en el sector.



Con respecto a La Hoja de Maple, también es la primera vez en su historia que supera la primera instancia, quedando en el segundo sitio del Grupo B con cuatro unidades. El debut del anfitrión tampoco fue del todo positivo, ya que dividió unidades con Bosnia y Herzegovina, con Cyle Larin evitando la caída. Para el segundo compromiso, los canadienses mejoraron porque aplastaron 6-0 a Qatar, con un triplete de Jonathan David, lo que significó el primer triunfo del país en la historia de la Copa del Mundo. Finalmente, los Canucks se enfrentaron por el liderato del sector a Suiza, mas sucumbieron 2-1, aunque aun así les alcanzó para estar del otro lado.

MATCHUP CONFIRMED!



Canada will take on South Africa in Los Angeles on June 28 in the Round of 32! 🇨🇦🇿🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/L87fjLI0bZ — TSN (@TSN_Sports) June 25, 2026

Pronóstico SI

Aun cuando Sudáfrica logró dar una sorpresa en la última jornada de la Fase de Grupos, Canadá sigue partiendo como clara favorita y no porque sea una de las anfitriones sino porque tiene un fútbol más sólido, aunque algo irregular como ha ocurrido con otras selecciones. No obstante, eso no quiere decir que los Bafana Bafana vayan a ponerle las cosas fáciles a los Canucks, quienes destacan por la calidad de sus futbolistas al frente. Será un choque muy parejo, pero al final todo se inclinaría para La Hoja de Maple, la cual tiene 55% de probabilidades de victoria.



Sudáfrica 1-2 Canadá

Historial de enfrentamientos

Ambas selecciones solamente se han enfrentado en dos ocasiones. La primera fue el 15 de enero del 2002 cuando Sudáfrica derrotó 2-0 a Canadá. La segunda vez fue el 22 de enero del 2005, acabando todo con un empate sin anotaciones.

¿A qué hora se juega el Sudáfrica vs Canadá?

Ciudad: Los Ángeles, California

Estadio: SoFi Stadium

Fecha: domingo, 28 de junio

Horario: 14 h (EEUU ET), 13 h (México), 21 h (España)

Últimos 5 partidos

Sudáfrica Canadá Sudáfrica 1-0 Corea del Sur 24/6/26 Suiza 2-1 Canadá 24/6/26 República Checa 1-1 Sudáfrica 18/6/26 Canadá 6-0 Qatar 18/6/26 México 2-0 Sudáfrica 11/6/26 Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina 12/6/26 Jamaica 0-1 Sudáfrica 6/6/26 Canadá 1-1 Irlanda 5/6/26 Sudáfrica 0-0 Nicaragua 29/5/26 Canadá 2-0 Uzbekistán 1/6/26

¿Cómo ver el Sudáfrica vs Canadá por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One México ViX México España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Últimas noticias de Sudáfrica

Tras la histórica calificación de los sudafricanos a la siguiente fase, su estratega, el belga Hugo Broos, no pudo ocultar su emoción declarando: “Es una experiencia fantástica. Sin duda es uno de los mejores momentos de mi carrera. Me voy contento porque con cada partido nos vamos haciendo mejores. Tuvimos grandes momentos, los jugadores hicieron un gran partido. Nos ayudó la velocidad que logramos implementar en algunos momentos del juego”.



“Superamos los primeros minutos de muchos nervios, supimos controlar al rival, empezamos a ganar en el uno a uno y eso fue la gran diferencia respecto al partido que tuvimos en la presentación ante México”, comentó el mundialista con Bélgica.



Con respecto al futuro que les depara en el certamen, el entrenador europeo soltó: “Sabemos que vendrán rivales más complicados, pero estaremos preparados. El fútbol es así y confiamos en nosotros para seguir adelante”.



Por último, Thapelo Maseko, quien dio el gol del triunfo para calificar y hacer historia en el torneo, expresó: “Estoy muy contento por el equipo porque conseguimos ganar. Creo que necesitábamos un poco de suerte en los últimos partidos, en los que habíamos hecho bien las cosas. Al fin tuvimos esa suerte que nos faltaba”.

Thapelo Maseko festeja con sus compañeros | Carl Recine/GettyImages

La posible alineación de Sudáfrica (4-3-3): Rowen Williams (C); Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Thalente Mbatha, Teboho Mokoena, Yaya Sithole; Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko, Evidence Makgopa.

Últimas noticias de Canadá

Después de la derrota ante Suiza, el técnico estadounidense Jesse March habló sobre su equipo, analizando lo ocurrido en el terreno de juego, aceptando que no fueron lo suficientemente agresivos para ir a buscar la victoria.



“Sé que tenemos un grupo que lo dará todo en cada momento. Nuestro equipo tiene corazón, ¿verdad? Yo sé que tenemos un grupo que dará todo en cualquier momento y eso es algo por lo que tengo que estar orgulloso. Al principio del partido creo que estuvimos un poco tanteando y no siendo realmente agresivos, además de que no corrimos lo suficiente, pero vamos a enfocarnos en lo positivo. Vamos a enfocarnos en la respuesta nuevamente. Buenas actuaciones desde el banco. Lo único que deseo que hubiera hecho diferente es haber pensado en poner una línea de cinco en la defensa para encerrar las cosas en el entretiempo y cuando salimos así, obviamente deseo haber hecho eso. Creo que lo tuvimos que haber hecho”, declaró.



“Creo que deberíamos analizar los tres partidos, no sólo este. Anotamos en los tres partidos, anotamos en los tres partidos, anotamos en los segundos tiempos. La gente dudaba de nosotros, todos contribuimos, los titulares y suplentes”, añadió.



Habló sobre la ausencia de Ismaël Kone, quien quedó fuera de circulación por una fractura de tibia y peroné, y que era parte esencial del mediocampo, aparte hizo entrever que el capitán Alphonso Davies como Moïse Bombito estarían listos para ver acción.



“Tener a Ismaël Kone nos hace daño, ¿verdad? Hay un tipo que, dentro del partido, todavía puede encontrar acciones y activarse. Moïse Bombito, veremos, creo que podría estar preparado para empezar contra el próximo rival o en el próximo partido. Alphonso Davies estará preparado. Así que tenemos que darle mucho crédito a nuestro equipo. Hemos tenido mucha adversidad. Hemos tenido muchas lesiones. Hemos tenido que gestionar muchas situaciones diferentes”, concluyó.

Canadá superó por primera vez la Fase de Grupos | Emilee Chinn/GettyImages

La posible alineación de Canadá (4-4-2): Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustaquio (C), Ali Ahmed; Jonathan David, Cyle Larin.

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