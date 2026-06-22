Sudáfrica vs Corea del Sur: previa, predicciones y alineaciones

La selección de Sudáfrica y la selección de República de Corea cerrarán su participación en la fase de grupos y esperan tener el mejor lugar posible en el Grupo A del Mundial 2026 desde el Estadio Monterrey.

Tras dos jornadas disputadas, ambas selecciones mantienen las opciones de clasificar a dieciseisavos de final, por lo que este partido se presenta decisivo en las aspiraciones de ambos combinados.

A continuación, les compartimos la información más importante sobre el compromiso entre estas naciones que buscarán un lugar en la siguiente ronda.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto asiático luce más poderoso y evidentemente ha demostrado un mejor desempeño futbolístico que el cuadro africano, por ese motivo parte como favorito para el triunfo y quedarse con las tres unidades.

Por lo tanto, creemos que el cuadro coreano tiene más oportunidades de salir airoso y poder tener mpas chances de avanzar a la ronda de 32.

Sudáfrica 1-2 Corea del Sur

¿A qué hora se juega el Sudáfrica vs Corea del Sur?

Ciudad : Monterrey

: Monterrey Estadio : Monterrey

: Monterrey Fecha : miércoles 24 de junio

: miércoles 24 de junio Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX. 02:00 ESP

El Estadio Monterrey será sede del partido | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Sudáfrica vs Corea del Sur (nunca se han enfrentado)

Sudáfrica: 0

0 Empate : 0

: 0 Corea del Sur: 0

Último partido entre ambos: nunca se han enfrentado

Últimos 5 partidos

Sudáfrica Corea del Sur República Checa 1-1 1Sudáfrica 18/06/26 México 1-0 Corea del Sur 18/06/26 México 2-0 Sudáfrica 11/06/26 Corea del Sur 2-1 República Checa 11/06/26 Sudáfrica 1-1 Jamaica 06/06/26 Corea del Sur 1-0 El Salvador 03/06/26 Sudáfrica 0-0 Nicaragua 29/05/26 Corea del Sur 5-0 Trinidad y Tobago 31/05/26 Sudáfrica 1-2 Panamá 27/03/26 Austria 1-1 Corea del Sur 31/03/26

¿Cómo ver el Sudáfrica vs Corea del Sur por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo. Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One México ViX México España DAZN España

Últimas noticias de Sudáfrica

La selección de Sudáfrica es la última clasificada en el grupo A. En el primer partido perdieron 2-0 frente a México y en la segunda jornada lograron sumar un punto tras empatar ante la República Checa.

La selección europea se adelantó a los 6 minutos de partido y en el minuto 80 Mokoena hizo el 1-1 definitivo desde el punto de penalti. Gracias a ese gol, aún tienen opciones de meterse en la siguiente ronda como segunda de grupo o como una de las mejores terceras.

U.S.-ATLANTA-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-GROUP A-CZE VS RSA | Xinhua News Agency/GettyImages

"Estoy muy orgulloso de mi equipo. Tenemos buen fútbol, somos agresivos, tenemos ocasiones. Sí, también cometemos errores, pero estoy muy orgulloso de la actuación de hoy. El equipo checo es poderoso y tiene mucha altura, lo hicimos bien, es una lástima que sea solo un empate a uno, tendremos que ganar a la República de Corea, que será muy difícil también, pero si jugamos con la misma mentalidad, será posible", dijo el seleccionador de Sudáfrica, Hugo Bross, tras finalizar el partido.

Posible alineación de Sudáfrica (5-3-2): Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams; Lyle Foster, Iqraam Rayners.

Últimas noticias de Corea del Sur

La selección de Corea del Sur ocupa la segunda en el grupo A con tres puntos tras haber conseguido una victoria en la primera jornada y perder en la segunda. El equipo surcoreano depende de sí mismo para estar en los dieciseisavos de final si consigue la victoria, e incluso le podría servir un empate en función del otro resultado del grupo.

Tras el encuentro frente a México, el seleccionador de Corea señaló: "Jugamos tal como lo habíamos planeado. La forma en que recibimos el gol fue decepcionante. Lo daremos todo en el último partido de la fase de grupos. Les pedí a los jugadores que mantuvieran la calma y jugaran nuestro juego. No estuvo mal. Mantuvimos la compostura durante todo el partido. Ahora nos enfocaremos en prepararnos para el próximo encuentro".

Posible alineación de Corea del Sur (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Minjae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu.

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