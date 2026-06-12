Suecia vs Túnez: previa, predicciones y alineaciones

Llegó la hora del debut de Suecia y de Túnez en el Mundial 2026. Los equipos viajarán a Monterrey para jugar el segundo partido del Grupo F, dado que más temprano se enfrentarán Países Bajos y Japón. Suecia llega a esta instancia con lo justo, luego de un gol de la figura Viktor Gyökeres en los últimos minutos del repechaje contra Polonia y disputará esta Copa del Mundo luego de perderse Qatar 2022. Túnez, en cambio, entró a la lista mundialista el pasado septiembre y afrontará su octava participación en la máxima competición del fútbol.

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El debut de estas selecciones pinta parejo más que nada por lo que arrastran ambos equipos, aunque Suecia llega más afilado en ataque por la presencia de Gyökeres y Alexander Isak. El equipo de Graham Potter ganó dos de sus últimos cinco partidos, marcó dos goles o más en dos de ellos y tiene delanteros capaces de resolver con poco margen.

Túnez llega golpeado por el 5-0 frente a Bélgica, aunque sin lesionados confirmados para el estreno. Por calidad individual arriba y por el momento anímico de cada selección, Suecia parte un paso adelante.

Suecia 2-1 Túnez

¿A qué hora se juega Suecia vs Túnez?

Ciudad : Monterrey, México

: Monterrey, México Estadio : Estadio BBVA

: Estadio BBVA Fecha : domingo 14 de junio

: domingo 14 de junio Hora : 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 04:00 ESP

: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 04:00 ESP Arbitro: Yael Falcón Pérez

Historial de enfrentamientos directos entre Suecia y Túnez

Suecia : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Túnez: 0

Último partido entre ambos: Será la primera vez que estas selecciones se enfrenten.

Últimos 5 partidos

Suecia Túnez Suecia 2-2 Grecia 4/6/2026 Bélgica 5-0 Túnez 6/6/2026 Noruega 3-1 Suecia 1/6/2026 Austria 1-0 Túnez 1/6/2026 Suecia 3-2 Polonia 31/3/2026 Canadá 0-0 Túnez 31/3/2026 Ucrania 1-3 Suecia 26/3/2026 Haití 0-1 Túnez 28/3/2026 Suecia 1-1 Eslovenia 18/11/2025 Malí 1 (3) - 1 (2) Túnez 3/1/2026

¿Cómo ver Suecia vs Túnez por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FS1, Peacock, Telemundo Network, Telemundo App, FOX One México ViX España DAZN Mundial

Últimas noticias de Suecia

Graham Potter, Suecia | Linnea Rheborg/GettyImages

El conjunto dirigido por Potter vuelve a una Copa del Mundo después de ocho años. Su clasificación estuvo lejos de ser sencilla. Terminó último en su grupo de las Eliminatorias, aunque logró acceder al repechaje gracias a su rendimiento en la Nations League. Ahí apareció Gyökeres, autor de tres goles contra Ucrania y del tanto que selló el boleto mundialista frente a Polonia.

La preparación tampoco dejó resultados ideales. Suecia cayó 3-1 frente a Noruega y luego empató 2-2 con Grecia en su último amistoso. Aun así, Potter recuperó una pieza importante con el regreso de Gabriel Gudmundsson, que volvió a sumar minutos luego de una lesión muscular. Además, Isak dejó atrás sus problemas físicos y apunta a integrar la dupla ofensiva junto a Gyökeres desde el arranque.

La gran expectativa pasa por ese ataque justamente. El delantero del Arsenal viene de convertirse en uno de los delanteros más productivos del fútbol europeo e Isak busca recuperar su mejor versión. "Quizá no tuve todas las situaciones que quería y en algunas jugadas pude generar mucho más", expresó Isak luego del empate frente a Grecia.

Posible alineación de Suecia contra Túnez (4-4-2): Viktor Johansson; Emil Holm, Victor Lindelöf, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson; Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Anthony Elanga, Ken Sema; Viktor Gyökeres, Alexander Isak.

Últimas noticias de Túnez

Sabri Lamouch, Túnez | Soccrates Images/GettyImages

Las Águilas de Cartago llegan preocupadas luego de una goleada 5-0 ante Bélgica en Bruselas, resultado que se sumó a otra caída más en la preparación mundialista. El seleccionador Sabri Lamouchi no ocultó su malestar por el rendimiento exhibido por sus dirigidos a pocos días del estreno.

"Ha sido una pesadilla. ¿Qué positivo puedo sacar? Debemos olvidarlo cuanto antes", dijo Lamouchi. El entrenador también asumió la responsabilidad por la actuación de su equipo y reconoció que la diferencia entre ambos seleccionados fue amplia durante gran parte del encuentro.

A pesar del golpe futbolístico, Túnez viajó a Monterrey sin lesionados confirmados ni bajas médicas para el debut. Lamouchi apuesta por un grupo rejuvenecido en el que sobresalen futbolistas como Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri y Rani Khedira. Mejbri, formado en el Manchester United y próximo a alcanzar los 50 partidos internacionales, es una de las principales cartas ofensivas de una selección que persigue el inédito objetivo de superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

Posible alineación de Túnez contra Suecia (4-3-3): Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ismaël Gharbi; Elias Achouri, Ghaylen Chaalali, Firas Chaouat.

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