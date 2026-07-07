Suiza no podrá contar con su principal figura para enfrentar a Colombia en los cuartos de final del Mundial 2026

El último partido de los octavos de final del Mundial 2026 lo disputarán Colombia y Suiza en el BC Place de la ciudad de Vancouver, Canadá.



Ambos equipos llegan a la cita tras haber superado sin inconvenientes los 16avos de final: los suizos derrotaron por 2 a 0 a Argelia mientras que los sudamericanos se impusieron a Ghana, por la mínima.

En la previa del encuentro se dio a conocer una mala noticia para Suiza: Johan Manzambi, su principal figura y goleador se lesionó la rodilla en el entrenamiento de ayer y, si bien su presencia no estaba descartada, la resonancia magnética que se le practicó en la concentración helvética terminó de confirmar todo.

⛔️🇨🇭 Johan Manzambi SE LESIONÓ LA RODILLA y se PERDERÁ los octavos de final contra Colombia.



Es el GOLEADOR de Suiza en el Mundial, con tres tantos. ‼️



Vía @Blick_Sport. pic.twitter.com/7FI6CMY5QR — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 7, 2026

El lunes, el entrenador Yakin aún se mostraba optimista ante la posibilidad de poder contar con su estrella. “Él y Vargas tuvieron que abandonar la sesión de entrenamiento antes de tiempo. Si no llegan a jugar mañana va a ser una pérdida muy grande. Puede ser un problema enorme para nosotros… Veremos qué pasa esta tarde, porque se someterán a algunos exámenes médicos, pero así es el fútbol”.

Aún se desconoce el alcance de la lesión y, en caso de que Suiza avance a los cuartos de final, si Manzambi podría llegar a estar disponible con su selección.

Una de las revelaciones del Mundial 2026

Switzerland v Algeria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Alex Grimm/GettyImages

Manzambi estaba teniendo una gran Copa del Mundo. Con apenas 20 años (cumple 21 en octubre), el delantero del Friburgo anotó tres goles y dos asistencias en este torneo.



Su futuro parece muy prometedor ya que el Newcastle posee un preacuerdo de 60 millones de euros. La Premier League y los mejores jugadores del planeta lo esperan.