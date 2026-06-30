Suiza vs Argelia: previa, predicciones y alineaciones

El Mundial 2026 continúa su instancia de 16avos de final con un cruce interesante entre una selección europea y una africana: Suiza, que viene de quedarse con el grupo que compartió con Canadá y Bosnia, se medirá con Argelia, que clasificó como una de las mejores terceras.

Pronóstico SI Fútbol

Los suizos seguirán firmes con su interesante frente de ataque y superarán sin grandes sobresaltos al equipo africano, que se metió por la ventana en esta instancia tras un infartante empate 3-3 ante Austria en la última jornada de la fase de grupos.

Suiza 2-0 Argelia

¿A qué hora se juega Suiza vs Argelia?

Ciudad : Vancouver, Canadá

: Vancouver, Canadá Estadio : BC Place

: BC Place Fecha : jueves 2 de julio

: jueves 2 de julio Hora : 22:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX, 05:00 del viernes ESP

: 22:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX, 05:00 del viernes ESP Arbitro: Yael Falcón Pérez

Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026 | Richard Heathcote/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Suiza y Argelia

Suiza : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Argelia: 0

Será el primer enfrentamiento entre ambos

Últimos 5 partidos

Suiza Argelia Suiza 2-1 Canadá

24/6/26 Argelia 3-3 Austria

27/6/26 Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina

18/6/26 Argelia 2-1 Jordania

23/6/26 Suiza 1-1 Qatar

13/6/26 Argentina 3-0 Argelia

17/6/26 Suiza 1-1 Australia

6/6/26 Argelia 4-0 Bolivia

10/6/26 Suiza 4-1 Jordania

31/5/26 Países Bajos 0-1 Argelia

3/6/26

¿Cómo ver Suiza vs Argelia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain

Últimas noticias de Suiza

Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026 | Alex Grimm/GettyImages

Tras imponerse en el grupo B, llegan a esta instancia invictos y con jugadores como Ruben Vargas y Johan Manzambi en un grandísimo nivel, a la espera de que lleguen los goles de Breel Embolo. Empataron 1-1 en el debut con Qatar, aunque merecieron ganar. Luego, fue todo para mejor: goleada con autoridad 4-1 ante Bosnia y victoria 2-1 frente a Canadá para cerrar la fase de grupos.

Posible alineación de Suiza contra Argelia (4-2-3-1): Gregor Kobel, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Luca Jaquez; Granit Xhaka, Remo Freuler; Ruben Vargas, Johan Manzambi, Djibril Sow; Breel Embolo.

Últimas noticias de Argelia

Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

Tuvieron la difícil tarea de debutar contra Argentina con un 0-3, aunque en la segunda jornada tuvieron la oportunidad de levantarse contra Jordania y ganaron 2-1 para encaminar sus chances. En "la final" con Austria igualaron 3-3 en un partido infartante y estuvieron a punto de ganarlo.

Posible alineación de Argelia contra Suiza (4-2-3-1): Oussama Benbot; Jaouen Hadjam, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi, Rafik Belghali; Nabil Bentaleb, Fares Chaibi; Houssem Aouar, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez; Amine Gouiri.

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