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Sports Illustrated

Suiza vs Argelia: previa, predicciones y alineaciones

Los helvéticos ganaron el grupo B y enfrentarán a los argelinos, que salieron terceros del J.
Bruno Pernigotti|
Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026
Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026 | Seth Greenberg/ISI Photos/GettyImages

El Mundial 2026 continúa su instancia de 16avos de final con un cruce interesante entre una selección europea y una africana: Suiza, que viene de quedarse con el grupo que compartió con Canadá y Bosnia, se medirá con Argelia, que clasificó como una de las mejores terceras.

Pronóstico SI Fútbol

Los suizos seguirán firmes con su interesante frente de ataque y superarán sin grandes sobresaltos al equipo africano, que se metió por la ventana en esta instancia tras un infartante empate 3-3 ante Austria en la última jornada de la fase de grupos.

Suiza 2-0 Argelia

¿A qué hora se juega Suiza vs Argelia?

  • Ciudad: Vancouver, Canadá
  • Estadio: BC Place
  • Fecha: jueves 2 de julio
  • Hora: 22:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX, 05:00 del viernes ESP
  • Arbitro: Yael Falcón Pérez
Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026
Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026 | Richard Heathcote/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Suiza y Argelia

  • Suiza: 0
  • Empate: 0
  • Argelia: 0

Será el primer enfrentamiento entre ambos

Últimos 5 partidos

Suiza

Argelia

Suiza 2-1 Canadá
24/6/26

Argelia 3-3 Austria
27/6/26

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina
18/6/26

Argelia 2-1 Jordania
23/6/26

Suiza 1-1 Qatar
13/6/26

Argentina 3-0 Argelia
17/6/26

Suiza 1-1 Australia
6/6/26

Argelia 4-0 Bolivia
10/6/26

Suiza 4-1 Jordania
31/5/26

Países Bajos 0-1 Argelia
3/6/26

¿Cómo ver Suiza vs Argelia por Televisión y Streaming online?

País

Canal TV / Streaming Online

Estados Unidos

FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

México

Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

España

DAZN Spain

Últimas noticias de Suiza

Ruben Vargas, Johan Manzambi
Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026 | Alex Grimm/GettyImages

Tras imponerse en el grupo B, llegan a esta instancia invictos y con jugadores como Ruben Vargas y Johan Manzambi en un grandísimo nivel, a la espera de que lleguen los goles de Breel Embolo. Empataron 1-1 en el debut con Qatar, aunque merecieron ganar. Luego, fue todo para mejor: goleada con autoridad 4-1 ante Bosnia y victoria 2-1 frente a Canadá para cerrar la fase de grupos.

Posible alineación de Suiza contra Argelia (4-2-3-1): Gregor Kobel, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Luca Jaquez; Granit Xhaka, Remo Freuler; Ruben Vargas, Johan Manzambi, Djibril Sow; Breel Embolo.

Últimas noticias de Argelia

Riyad Mahrez
Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

Tuvieron la difícil tarea de debutar contra Argentina con un 0-3, aunque en la segunda jornada tuvieron la oportunidad de levantarse contra Jordania y ganaron 2-1 para encaminar sus chances. En "la final" con Austria igualaron 3-3 en un partido infartante y estuvieron a punto de ganarlo.

Posible alineación de Argelia contra Suiza (4-2-3-1): Oussama Benbot; Jaouen Hadjam, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi, Rafik Belghali; Nabil Bentaleb, Fares Chaibi; Houssem Aouar, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez; Amine Gouiri.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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