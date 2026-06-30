Suiza vs Argelia: previa, predicciones y alineaciones
El Mundial 2026 continúa su instancia de 16avos de final con un cruce interesante entre una selección europea y una africana: Suiza, que viene de quedarse con el grupo que compartió con Canadá y Bosnia, se medirá con Argelia, que clasificó como una de las mejores terceras.
Pronóstico SI Fútbol
Los suizos seguirán firmes con su interesante frente de ataque y superarán sin grandes sobresaltos al equipo africano, que se metió por la ventana en esta instancia tras un infartante empate 3-3 ante Austria en la última jornada de la fase de grupos.
Suiza 2-0 Argelia
¿A qué hora se juega Suiza vs Argelia?
- Ciudad: Vancouver, Canadá
- Estadio: BC Place
- Fecha: jueves 2 de julio
- Hora: 22:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX, 05:00 del viernes ESP
- Arbitro: Yael Falcón Pérez
Historial de enfrentamientos directos entre Suiza y Argelia
- Suiza: 0
- Empate: 0
- Argelia: 0
Será el primer enfrentamiento entre ambos
Últimos 5 partidos
Suiza
Argelia
Suiza 2-1 Canadá
Argelia 3-3 Austria
Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina
Argelia 2-1 Jordania
Suiza 1-1 Qatar
Argentina 3-0 Argelia
Suiza 1-1 Australia
Argelia 4-0 Bolivia
Suiza 4-1 Jordania
Países Bajos 0-1 Argelia
¿Cómo ver Suiza vs Argelia por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
México
Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
España
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Últimas noticias de Suiza
Tras imponerse en el grupo B, llegan a esta instancia invictos y con jugadores como Ruben Vargas y Johan Manzambi en un grandísimo nivel, a la espera de que lleguen los goles de Breel Embolo. Empataron 1-1 en el debut con Qatar, aunque merecieron ganar. Luego, fue todo para mejor: goleada con autoridad 4-1 ante Bosnia y victoria 2-1 frente a Canadá para cerrar la fase de grupos.
Posible alineación de Suiza contra Argelia (4-2-3-1): Gregor Kobel, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Luca Jaquez; Granit Xhaka, Remo Freuler; Ruben Vargas, Johan Manzambi, Djibril Sow; Breel Embolo.
Últimas noticias de Argelia
Tuvieron la difícil tarea de debutar contra Argentina con un 0-3, aunque en la segunda jornada tuvieron la oportunidad de levantarse contra Jordania y ganaron 2-1 para encaminar sus chances. En "la final" con Austria igualaron 3-3 en un partido infartante y estuvieron a punto de ganarlo.
Posible alineación de Argelia contra Suiza (4-2-3-1): Oussama Benbot; Jaouen Hadjam, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi, Rafik Belghali; Nabil Bentaleb, Fares Chaibi; Houssem Aouar, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez; Amine Gouiri.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo