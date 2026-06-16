Suiza vs Bosnia y Herzegovina: previa, predicciones y alineaciones

Llega la Jornada 2 de la Fase de Grupos correspondiente al Grupo B donde Suiza se medirá ante Bosnia y Herzegovina en un interesante duelo europeo en Los Angeles. Ambas selecciones buscan su primera victoria en este Mundial 2026 tras empatar en la primera jornada.

El conjunto suizo ha alcanzado la fase de eliminación directa en las últimas tres ediciones del Mundial y llegará con hambre de dar un paso más hacia la clasificación en esta ocasión. Por su parte, Bosnia busca hacer historia tras haber quedado fuera en la fase de grupos en su única participación previa en Brasil 2014.

Este será el segundo compromiso entre ambas naciones y el primer enfrentamiento en una Copa del Mundo.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto bosnio clasificó a este Mundial eliminimando a Italia y buscarán tener su mejor participación, luego de haberse quedado en fase de grupos en Brasil 2024, sin embargo, se medirán ante el cuadro suizo que es de cuidado y suele avanzar más allá de la fase de grupos.

Por ende, en esta ocasión vamos con el triunfo de Suiza por la mínima diferencia, aunque no descartamos un posible empates por la similitud de nivel que manejan ambos países.

Suiza 2-1 Bosnia y Herzegovina

¿A qué hora se juega el Suiza vs Bosnia y Herzegovina?

Ciudad : Los Angeles

: Los Angeles Estadio : Los Angeles

: Los Angeles Fecha : jueves 18 de junio

: jueves 18 de junio Hora: 11:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Los Angeles Stadium será sede del partido | Scott Strazzante/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Suiza vs Bosnia y Herzegovina (único partido)

Suiza: 0

0 Empate : 0

: 0 Bosnia y Herzegovina: 1

Último partido entre ambos: 29/03/16 - Suiza 0-2 Bosnia y Herzegovina - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Suiza Bosnia y Herzegovina Qatar 1-1 Suiza 13/06/26 Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina 12/06/26 Suiza 1-1 Australia 06/06/26 Panamá 1-1 Bosnia y Herzegovina 06/06/26 Suiza 4-1 Jordania 31/05/26 Bosnia y Herzegovina 0-0 Macedonia del Norte 27/05/26 Noruega 0-0 Suiza 31/03/26

Bosnia y Herzegovina 1-1 Italia 31/03/26 Suiza 3-4 Alemania 27/03/26 Gales 1-1 Bosnia y Herzegovina 26/03/26

¿Cómo ver el Suiza vs Bosnia y Herzegovina por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Suiza

La selección Suiza tenía los tres puntos en el bolsillo ante Qatar, pero un gol de Miro Muheim en propia puerta en el minuto 94 puso las tablas en el marcador. Anteriormente, Embolo había adelantando al conjunto europeo desde el punto de penalti. Los suizos tuvieron ocasiones para ampliar la ventaja, sobretodo en el primera mitad.

"No tenemos nada que reprocharnos. Si miras a las estadísticas tuvimos 26 disparos, pero al final solo acabamos calentando al portero. Creo que necesitamos trabajar nuestra precisión y nuestra confianza. Jugamos exactamente cómo había imaginado y creamos buenas ocasiones, pero al final no tuvimos la eficacia suficiente", dijo el seleccionador de Suiza, Murat Yakin.

"Si no aprovechas tus ocasiones te acaba pasando factura. Quizás también perdimos un poco la paciencia y sentíamos que teníamos que marcar el segundo gol obligatoriamente", comentó Xhaka.

Posible alineación de Suiza (3-4-3): Yvon Mvogo; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi; Dan Ndoye, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer; Johan Manzambi, Breel Embolo, Rubén Vargas.

Últimas noticias de Bosnia y Herzegovina

Bosnia empató 1-1 en el debut frente a uno de los anfitriones del torneo, Canadá. Jovo Lukic adelantó a los europeos a los 21 minutos de un cabezazo. siendo este el gol más rápido de la selección en un Mundial, y en el minuto 78 Cyle Larin anotó para los canadienses. El marcador ya no volvió a moverse.

"Tendré que levantar el ánimo de mi equipo ahora porque estaban un poco caídos. No tuvimos demasiado equilibrio, pero en general creo que este fue el resultado más realista. Tuvimos la chance de ponernos 2-0, pero también estuvimos muy cerca de recibir dos goles, así que es un resultado justo. En general fuimos demasiado pasivos. La idea era intentar sorprender al rival, pero no lo ejecutamos bien", dijo Sergej Barbarez, seleccionador de Bosnia y Herzegovina

Posible alineación de Bosnia y Herzegovina (4-4-2): Martin Zlomislic; Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Nihad Mujakic; Kerim-Sam Alajbegovic, Armin Gigovic, Benjamin Tahirovic, Esmir Bajraktarevic; Samed Bazdar, Jovo Lukic.

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