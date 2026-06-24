Suiza vs Canadá - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Suiza y Canadá se disputan el primer puesto del Grupo B cuando se enfrenten en el BC Place este miércoles.

Tras sumar cuatro puntos en sus dos primeros partidos, ambas selecciones prácticamente tienen asegurado su pase a los 16avos del Mundial. Sin embargo, una victoria en Vancouver decidirá quién se corona como lider y, por lo tanto, tendrá un enfrentamiento más sencillo —al menos en teoría— en la primera ronda eliminatoria.

Un empate le sirve a Canadá, que actualmente lidera el Grupo B por diferencia de goles gracias a su reciente goleada por 6-0 a Qatar, pero también confirmaría que ambas naciones terminan entre los dos primeros puestos.

Suiza necesita la victoria para destronar a los coanfitriones, animada por su contundente victoria por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en su último partido, pero sabe que debe superar a una confiada selección canadiense que cuenta con la ventaja de jugar en casa.

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