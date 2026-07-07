Suiza vs Colombia - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Suiza y Colombia se disputarán un puesto en los cuartos de final del Mundial cuando se enfrenten el martes en Vancouver.

Llegar a cuartos de final supondría que ambas naciones igualaran sus mejores resultados en la historia de los Mundiales: Suiza solo superó los octavos de final como anfitriona en 1954, y Colombia llegó a cuartos de final en 2014. El ganador del partido en el BC Place se enfrentará a Argentina o Egipto en la siguiente ronda.

Suiza ha dominado el torneo desde su sorprendente empate con Qatar en su debut, consiguiendo tres victorias consecutivas sobre Bosnia y Herzegovina, Canadá y, más recientemente, Argelia. El seleccionador Murat Yakin cuenta con un equipo completo y sólido, aunque carece de la misma audacia y estilo que otras naciones que compiten en Norteamérica.

Colombia era considerada una sorpresa antes del torneo y ha estado a la altura de las expectativas. El único partido que no ganó fue el empate con Portugal, ya que Los Cafeteros superaron a Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Ghana. La victoria por 1-0 sobre esta última en dieciseisavos de final podría haber sido mucho más contundente, dado el excelente desempeño del equipo de Néstor Lorenzo este verano.

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