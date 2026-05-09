Sunderland vs Manchester United: previa, predicciones y alineaciones

Con la clasificación a la próxima Champions League ya asegurada, el Manchester United visita este sábado 9 de mayo al Sunderland por la fecha 36 de la Premier League.

El gran objetivo ya está cumplido en una campaña histórica comparadas con las últimas del club. Pero lo que todavía está en juego es la continuidad del interino Michael Carrick al frente del primer equipo. El reemplazante de Ruben Amorim se juega gran parte de sus chances de seguir al mando en las últimas jornadas.

El Sunderland, por su parte, llega al duelo en el puesto 12° con 47 unidades, cinco menos que el Bournemouth, hoy en el 6° lugar y sacando boleto a la Conference League. La distancia es alcanzable, pero en el medio se encuentran otros cinco equipos que complican las posibilidades del recién ascendido.

A continuación, toda la información para disfrutar de este gran partido de la liga inglesa.

Pronóstico SI Fútbol

Imaginamos un encuentro más abierto de lo que suele esperarse cuando el United juega fuera de casa. El equipo llega con confianza en ataque y con una racha muy sólida marcando a domicilio, aunque también viene mostrando dificultades para sostener el arco en cero. La ausencia de Matheus Cunha le resta variantes ofensivas, pero aun así mantiene suficiente calidad arriba como para generar situaciones de peligro de manera constante.

Sunderland no viene mostrando su mejor cara jugando en casa(perdió 4 de los últimos 5), pero el incentivo de jugar ante un estadio lleno y sostener la ilusión de clasificar a torneos europeos puede empujar al equipo a asumir riesgos. La baja de Ballard debilita una defensa que ya venía sufriendo, y eso puede pesar frente a un rival con mayor contundencia individual. Será un duelo parejo, con situaciones en ambos arcos, y un triunfo visitante.

Pronóstico: Sunderland 1 - 2 Manchester United

¿A qué hora se juega el Sunderland vs Manchester United?

Ciudad : Sunderland, Inglaterra

: Sunderland, Inglaterra Estadio : Stadium of Light

: Stadium of Light Fecha : sábado 9 de mayo

: sábado 9 de mayo Hora : 10:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 16:00 ESP

: 10:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 16:00 ESP Árbitro: Stuart Attwell

Historial de enfrentamientos directos entre el Sunderland y el Manchester United (últimos cinco partidos)

Sunderland : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Manchester United: 4

Último partido entre ambos: 4/1/2025 - Manchester United 2-0 Sunderland- Fecha 7, Premier League

Manchester United v Sunderland - Premier League - Old Trafford | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Últimos 5 partidos

Sunderland Manchester United Wolves 1-1 Sunderland 2/5/26 Manchester United 3-2 Liverpool 3/5/26 Sunderland 0-5 Forest 24/04/26 Manchester United 2-1 Brentford 27/04/2026 Aston Villa 4-3 Sunderland 19/04/26 Chelsea 0-1 Manchester United 18/04/2026 Sunderland 1-0 Tottenham 12/04/26 Manchester United 1-2 Leeds 13/4/2026 Newcastle 1-2 Sunderland 22/03/26 Bournemouth 2-2 Manchester United 20/3/2026

¿Cómo ver el Sunderland vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos NBCSN, Peacock, SiriusXM FC México TNT Sports, Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Últimas noticias del Sunderland

La principal baja del Sunderland para este encuentro será Daniel Ballard. El defensor central comenzará a cumplir una suspensión de tres partidos luego de que rechazaran su apelación. La buena noticia para Régis Le Bris pasa por las recuperaciones de Bertrand Traoré y Nilson Angulo, quienes volvieron a entrenarse con normalidad esta semana después de varias semanas afuera y podrían arrancar desde el banco.

En la zaga, Luke O’Nien y Lutsharel Geertruida aparecen como las principales alternativas para reemplazar a Ballard junto a Omar Alderete, aunque Nordi Mukiele también tiene chances de meterse en el once. Romain Mundle, por su parte, sigue descartado, recuperándose de una lesión muscular sufrida en febrero.

Wolverhampton Wanderers v Sunderland - Premier League | Brett Patzke - WWFC/GettyImages

Posible alineación del Sunderland (4-2-3-1): Roefs; Hume, Alderete, Mukiele, Reinildo; Sadiki, Xhaka; Talbi, Diarra, Le Fee; Brobbey.

Últimas noticias del Manchester United

Lisandro Martínez vuelve después de cumplir tres fechas de suspensión y todo indica que regresará directamente al once titular en lugar de Heaven. Matheus Cunha no volverá a jugar lo que queda de temporada debido a un acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol para priorizar su estado físico de cara al Mundial y Patrick Dorgu, ya recuperado de su lesión, podría ser su reemplazante por la banda izquierda. Además, Benjamin Sesko arrastra molestias en la pierna tras el duelo contra Liverpool, complicando más aún los planes en ataque.

Manchester United v Liverpool - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Posible alineación de Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Dorgu; Mbeumo.

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