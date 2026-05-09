Sunderland vs Manchester United: previa, predicciones y alineaciones
Con la clasificación a la próxima Champions League ya asegurada, el Manchester United visita este sábado 9 de mayo al Sunderland por la fecha 36 de la Premier League.
El gran objetivo ya está cumplido en una campaña histórica comparadas con las últimas del club. Pero lo que todavía está en juego es la continuidad del interino Michael Carrick al frente del primer equipo. El reemplazante de Ruben Amorim se juega gran parte de sus chances de seguir al mando en las últimas jornadas.
El Sunderland, por su parte, llega al duelo en el puesto 12° con 47 unidades, cinco menos que el Bournemouth, hoy en el 6° lugar y sacando boleto a la Conference League. La distancia es alcanzable, pero en el medio se encuentran otros cinco equipos que complican las posibilidades del recién ascendido.
A continuación, toda la información para disfrutar de este gran partido de la liga inglesa.
Pronóstico SI Fútbol
Imaginamos un encuentro más abierto de lo que suele esperarse cuando el United juega fuera de casa. El equipo llega con confianza en ataque y con una racha muy sólida marcando a domicilio, aunque también viene mostrando dificultades para sostener el arco en cero. La ausencia de Matheus Cunha le resta variantes ofensivas, pero aun así mantiene suficiente calidad arriba como para generar situaciones de peligro de manera constante.
Sunderland no viene mostrando su mejor cara jugando en casa(perdió 4 de los últimos 5), pero el incentivo de jugar ante un estadio lleno y sostener la ilusión de clasificar a torneos europeos puede empujar al equipo a asumir riesgos. La baja de Ballard debilita una defensa que ya venía sufriendo, y eso puede pesar frente a un rival con mayor contundencia individual. Será un duelo parejo, con situaciones en ambos arcos, y un triunfo visitante.
Pronóstico: Sunderland 1 - 2 Manchester United
¿A qué hora se juega el Sunderland vs Manchester United?
- Ciudad: Sunderland, Inglaterra
- Estadio: Stadium of Light
- Fecha: sábado 9 de mayo
- Hora: 10:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 16:00 ESP
- Árbitro: Stuart Attwell
Historial de enfrentamientos directos entre el Sunderland y el Manchester United (últimos cinco partidos)
- Sunderland: 1
- Empate: 0
- Manchester United: 4
- Último partido entre ambos: 4/1/2025 - Manchester United 2-0 Sunderland- Fecha 7, Premier League
Últimos 5 partidos
Sunderland
Manchester United
Wolves 1-1 Sunderland 2/5/26
Manchester United 3-2 Liverpool 3/5/26
Sunderland 0-5 Forest 24/04/26
Manchester United 2-1 Brentford 27/04/2026
Aston Villa 4-3 Sunderland 19/04/26
Chelsea 0-1 Manchester United 18/04/2026
Sunderland 1-0 Tottenham 12/04/26
Manchester United 1-2 Leeds 13/4/2026
Newcastle 1-2 Sunderland 22/03/26
Bournemouth 2-2 Manchester United 20/3/2026
¿Cómo ver el Sunderland vs Manchester United por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
NBCSN, Peacock, SiriusXM FC
México
TNT Sports, Max Mexico
España
DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
Últimas noticias del Sunderland
La principal baja del Sunderland para este encuentro será Daniel Ballard. El defensor central comenzará a cumplir una suspensión de tres partidos luego de que rechazaran su apelación. La buena noticia para Régis Le Bris pasa por las recuperaciones de Bertrand Traoré y Nilson Angulo, quienes volvieron a entrenarse con normalidad esta semana después de varias semanas afuera y podrían arrancar desde el banco.
En la zaga, Luke O’Nien y Lutsharel Geertruida aparecen como las principales alternativas para reemplazar a Ballard junto a Omar Alderete, aunque Nordi Mukiele también tiene chances de meterse en el once. Romain Mundle, por su parte, sigue descartado, recuperándose de una lesión muscular sufrida en febrero.
Posible alineación del Sunderland (4-2-3-1): Roefs; Hume, Alderete, Mukiele, Reinildo; Sadiki, Xhaka; Talbi, Diarra, Le Fee; Brobbey.
Últimas noticias del Manchester United
Lisandro Martínez vuelve después de cumplir tres fechas de suspensión y todo indica que regresará directamente al once titular en lugar de Heaven. Matheus Cunha no volverá a jugar lo que queda de temporada debido a un acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol para priorizar su estado físico de cara al Mundial y Patrick Dorgu, ya recuperado de su lesión, podría ser su reemplazante por la banda izquierda. Además, Benjamin Sesko arrastra molestias en la pierna tras el duelo contra Liverpool, complicando más aún los planes en ataque.
Posible alineación de Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Dorgu; Mbeumo.