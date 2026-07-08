Supercopa de Europa 2026: fecha, sede y equipos

Si bien todos los flashes hoy están ubicados en el Mundial 2026, la temporada del fútbol europeo promete muchísimo de cara a la 2026/27 y tendrá su puntapié, como es tradición, con la Supercopa de la UEFA.

¿Cuándo se juega la Supercopa de Europa 2026?

Esta gran final se disputará el 12 de agosto de 2026, pocos días antes que las competencias locales de cada país inicien su actividad de la temporada. Dos semanas después de este encuentro, se sortearán los fixtures de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

¿Dónde se jugará al Supercopa de Europa 2026?

FC Salzburg v Dynamo Kyiv - UEFA Champions League Play Off 2nd leg | Hans Peter Lottermoser/GettyImages

La sede elegida por la UEFA es el el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, casa del club homónimo. Este estadio fue inaugurado en marzo del 2003 y recibió partidos de la Eurocopa del 2008, que tuvo a Austria y Suiza como anfitriones.

Con una capacidad para casi 32 mil espectadores, el estadio es uno de los más importantes del país y el destacado de su ciudad. La edición anterior fue en el Friuli de Udine, Italia.

¿Qué equipos jugarán la Supercopa de Europa 2026?

Como ya es costumbre, el campeón de la UEFA Champions League y el ganador de la UEFA Europa League serán los que se den cita para competir por la Supercopa de Europa. En esta edición se enfrentarán París Saint-Germain contra Aston Villa, luego de sus respectivos éxitos.

Aston Villa FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second Leg | Neville Williams/GettyImages

Los franceses se impusieron por penales en la final de la UEFA Champions League contra el Arsenal para celebrar el bicampeonato continental, mientras que los ingleses superaron al Friburgo en Estambul con un rendimiento colectivo inapelable.

Ambos están clasificados a la próxima edición de la UEFA Champions League, y un cruce en la etapa de liguilla podría ser por demás atractivo para los fanáticos del fútbol europeo.

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