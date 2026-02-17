Szoboszlai se acerca a Vinícius Jr. y genera rumores sobre su continuidad en el Liverpool

Vinícius Junior sorprendió al hablar públicamente sobre sus vínculos personales dentro del fútbol europeo y puso el foco en un nombre que no suele aparecer en su círculo habitual: Dominik Szoboszlai. El brasileño, figura del Real Madrid, reconoció que mantiene un contacto frecuente con el mediocampista del Liverpool, a quien considera uno de sus amigos más cercanos fuera del vestuario merengue.

En una charla con el streamer Ibai, Vini explicó que su agenda de amistades se reparte entre brasileños, con Lucas Paquetá como su mejor amigo, y futbolistas de otros países. En esa lista incluyó a Raphinha, Savinho, Reinier y también a una figura de la Premier League que no pasa desapercibida: Reece James, capitán del Chelsea.

Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Mensajes privados, botines y un guiño a Nike

Más allá de lo futbolístico, la relación entre Vinicius y Szoboszlai tiene un costado más distendido. El atacante contó que varios jugadores le escribieron para poder usar su próxima línea de botines Nike, un lanzamiento que genera expectativa dentro y fuera de la cancha.

Entre los que “pidieron” un par aparece justamente el húngaro del Liverpool, que le habría enviado mensajes para conseguirlos. La anécdota, contada con humor, no tardó en transformarse en combustible para la especulación: cuanto más cerca están, más crece el fantasma del “Agent Vini”.

La revelación llega en un contexto sensible para el Liverpool. En los últimos días, el seleccionador de Hungría, Marco Rossi, afirmó que el sueño de Szoboszlai siempre fue jugar en el Real Madrid, un comentario que agitó rumores de mercado.

Ibai: “¿Tienes relación con algunos jugadores que no juegan en el Real Madrid”



Vinicius: “Sí, ahora hablo mucho con Szoboszlai del Liverpool”



Agente Vinicius Junior. pic.twitter.com/L7O1xnDEl3 — (fan) Mario (@Mario___RM) February 15, 2026

El mediocampista atraviesa una temporada de alto impacto en la Premier League, con 10 goles, y su rendimiento lo convirtió en pieza clave. Aunque su contrato se extiende hasta 2028, en el club saben que el factor emocional puede pesar tanto como el económico.

Sin negociaciones confirmadas, el Liverpool se enfrenta a un escenario incómodo: amistades influyentes, declaraciones externas y el magnetismo del Madrid. Con el mercado de verano en el horizonte, Szoboszlai promete ser uno de los nombres que más titulares genere en Europa.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES