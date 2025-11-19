

Eduardo “Tala” Rangel alzó la voz después de los abucheos que recibió en el Estadio TSM de Torreón, donde la afición expresó su molestia al no ver a Carlos Acevedo, el portero surgido en Santos y figura local, como titular ante Uruguay.

Rangel no entró en polémicas y emitió un mensaje respetuoso a través de redes sociales. “Representar a México es lo más grande que hay. Ante Uruguay dimos todo, aprendimos y seguimos creciendo como equipo. Gracias afición”, escribió el arquero, evitando confrontar a quienes lo criticaron.

Los abucheos fueron generalizados desde su aparición en el calentamiento. La grada quería ver a su ídolo, Acevedo, defendiendo la portería del Tri en su casa, lo que generó un ambiente adverso para el guardameta seleccionado por Javier Aguirre.

A pesar del contexto tenso, Rangel cumplió su labor sin sobresaltos. Su actuación fue sólida en un partido con pocas intervenciones directas, pero con momentos clave que le permitieron mostrar seguridad y buen manejo con los pies.

Mexico v Uruguay - International Friendly | Manuel Guadarrama/GettyImages

El técnico nacional, Javier Aguirre, elogió con fuerza el desempeño del arquero. “No tuvo mucho trabajo, con todo respeto para Uruguay, pero lo que hizo con los pies lo resolvió muy bien: un par de jugadas por arriba, un tiro directo a portería. Me gustó cómo jugó con los pies, cómo le dio salida al equipo, la tranquilidad que transmitió a la defensa. Lo vi muy bien, lo veo jugando el Mundial”, afirmó el entrenador.

Las palabras del 'Vasco' confirman que Rangel está recortando distancias respecto a Luis Malagón, considerado inicialmente el favorito para ser el guardameta titular de México rumbo al Mundial de 2026.

El rendimiento del arquero en los últimos meses, sumado a su evolución con la selección, ha fortalecido su candidatura para competir por el puesto número uno del Tri. Su temple ante las críticas y su respuesta dentro del campo han sido valoradas positivamente.