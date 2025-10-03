Taylor Swift sorprende con su referencia al Real Madrid en su nuevo álbum

Taylor Swift mencionó inesperadamente al Real Madrid en la octava canción de su último álbum, “The Life of a Showgirl”.

La 14 veces ganadora del Grammy hizo referencia al atuendo español en su canción "Wi$h Li$t", que detalla las cosas materiales que la mayoría de las personas en el centro de atención desean. Swift menciona un yate, un Óscar y unas gafas de sol Balenciaga en la primera estrofa antes de escribir: "Quieren un contrato con el Real Madrid", en la segunda.

Esta frase surge después de que la cantante encabezara dos conciertos con entradas agotadas en el Santiago Bernabéu el año pasado como parte de su gira mundial récord, The Eras Tour. El estadio de Los Blancos fue el único recinto donde Swift actuó en toda España.

Alrededor de 130.000 fans asistieron al espectáculo durante las dos noches, incluyendo a la leyenda del Real Madrid, Toni Kroos. Swift recurrió a las redes sociales tras la parada de su gira, calificando las dos noches en Madrid de "mágicas" y agradeciendo a los asistentes.

Sin embargo, el club pronto tuvo que posponer todos los conciertos en el Santiago Bernabéu para cumplir con las leyes locales sobre límites de ruido.

El Real Madrid reacciona a la mención de un nombre en “La vida de una corista”

Apenas horas después del estreno de “La vida de una showgirl”, el Real Madrid recurrió a las redes sociales para destacar su referencia en “Wi$h Li$t”.

El club publicó una foto de Aurélien Tchouaméni escuchando música con el texto "YA SUENA", seguido del título de la canción. Los Blancos compartieron la publicación tanto en X como en Instagram.

Aparentemente alineada con el Real Madrid, la propia Swift incluso mencionó que la canción "podría ser" su favorita del nuevo álbum en una entrevista en Heart Radio.