Tchouaméni regresa a la lista de convocados del Real Madrid para la Champions League
El Real Madrid debuta este martes en la fase liga de la Champions League 2026/27 frente al Inter de Milán, y lo hace con una gran novedad entre sus convocados: Aurelien Tchouaméni.
El centrocampista francés, que no juega un partido desde las semifinales del Mundial, ha sido incluido en la lista de José Mourinho para el encuentro, siendo esta su primera convocatoria de la temporada. Y es que Tchouaméni venía arrastrando unas molestias musculares que le obligaron a perderse las cuatro primeras jornadas de LaLiga con el conjunto blanco.
Una recuperación a tiempo
El regreso de Tchouaméni no se ha podido producir en mejor momento para el Real Madrid. El equipo español no podrá contar para este partido con Arda Güler, Eduardo Camavinga ni Bernardo Silva, todos ellos por sanción. Mourinho solo tiene un centrocampista disponible, Fede Valverde, por lo que tendrá que hacer cambios en el centro del campo.
Aún así, no se espera que Tchouaméni parta de inicio ante el conjunto italiano, pero sí podría tener algunos minutos en la segunda mitad.
Además del francés, también regresan a la lista de convocados Thiago Pitarch y Endrick, que aún no se han estrenado esta temporada por molestias físicas.
Lista de convocados del Real Madrid frente al Inter de Milán
- Porteros: Courtois, Sergio Mestre y Javi Navarro.
- Defensas: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.
- Centrocampistas: Bellingham, Valverde, Tchouameni, Thiago y Cestero.
- Delanteros: Vinícius Jr., Endrick, Mbappé, C. Espí, Brahim y Yan Diomande
¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Inter de Milán?
Ciudad: Madrid, España
Estadio: Santiago Bernabéu
Fecha: martes 8 de septiembre
Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP
Árbitro: Michael Oliver (ING)
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Periodista, leonesa afincada en Madrid. Desde que tengo uso de razón el fútbol despertó emociones muy fuertes en mí y tuve la suerte de convertir mi pasión en mi profesión.