“Tengo una idea de qué hacer, cumpliré el contrato y después veo”: Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial

Haber perdido la gran final no es la única mala noticia para la selección de Argentina y su afición, ya que posiblemente se trató del último Mundial de Lionel Messi, quien logró conquistar Qatar 2022, pero se quedó a un paso de adjudicarse el trofeo en Brasil 2014 y Norteamérica 2026.

Lionel Scaloni: “Hasta diciembre voy a estar y después seguramente corte”.

El DT cuenta, por primera vez, que no seguiría en la Selección Argentina en 2027. pic.twitter.com/1uFzsxX7zG — Gastón Edul (@gastonedul) July 20, 2026

Si no fuera suficiente saber que La Pulga ya no estará con La Albiceleste, un clavo más al ataúd es la posible partida de Lionel Scaloni de la dirección técnica, ya que en conferencia de prensa dejó abierta dicha posibilidad, luego de haber tomado las riendas de la selección el 2 de agosto del 2018.



“Voy a hablar con el presidente; más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer: cumpliré el contrato y después veo. La verdad es que siento la necesidad de pensar porque no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor habría que hablarlo. Yo al presidente le estoy agradecido por darme la oportunidad de estar en este lugar. Hasta diciembre voy a estar y después seguramente corte”, dijo en medio de las lágrimas.



“Es el lugar soñado para todos; hemos intentado hasta el último momento dar lo máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé. A ver si paro porque no soy capaz. En mi vida pensé o pensamos con todos los chicos del cuerpo técnico estar en este lugar. Entonces, para seguir, se necesita un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, a formar un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento”, añadió el exdefensa con un sinfín de emociones en su cabeza.

Qué momento en rueda de prensa. A Lionel Scaloni le preguntan sobre su continuidad.



Scaloni empieza a llorar y no puede terminar de responder. Dice "Me duele en el alma" y se va entre aplausos de los periodistas.



El DT que inició como interino, sin ninguna experiencia, al que… pic.twitter.com/TIoZjSd1mH — Juez Central (@Juezcentral) July 19, 2026

“Ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario con los muchachos. Llegar hasta una final del mundo cuesta un montón. Se puede jugar bien o mal, pero cuando das todo no se puede reprochar nada”, finalizó el mundialista en Alemania 2006.



De la mano de Scaloni, Argentina volvió a recuperar el brillo perdido en los últimos años, ya que conquistó la Copa América 2021 y 2024, además se llevó la Finalísima 2022 contra Italia, aunque su más grande logro fue darle un título de Copa del Mundo a La Albiceleste en Qatar 2022.