Ter Stegen se despide del Barcelona y continuará la temporada con el Girona

La etapa de Marc-André ter Stegen en el FC Barcelona entra en una pausa significativa. El guardameta alemán dejará temporalmente el club blaugrana para continuar su carrera en el Girona FC, en una operación que ya cuenta con el acuerdo verbal de todas las partes involucradas.

La negociación avanzó con rapidez tras la luz verde del propio futbolista, quien aceptó el proyecto deportivo del Girona para el resto de la temporada. El movimiento responde a una reconfiguración interna del Barcelona en la portería, así como a la necesidad de que Ter Stegen mantenga continuidad competitiva en un calendario exigente.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Girona verbally agree loan deal with Barcelona to sign Marc André ter Stegen, here we go!



After MATS green light last week, the two clubs also agreed in principle on loan move until the end of the season.



Formal steps expected to follow this week for German GK. pic.twitter.com/bwAn9DVNDZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026

El acuerdo entre clubes está cerrado en términos generales y contempla una cesión hasta el final de la campaña. Aunque restan detalles administrativos, las directivas trabajan en la documentación final para que el contrato quede firmado en los próximos días, idealmente dentro de la misma semana, según fuentes cercanas a la operación.

Uno de los puntos clave del trato es el reparto salarial. Barcelona asumirá la mayor parte del sueldo del guardameta durante la cesión, un gesto que facilitó el entendimiento con Girona. De manera extraoficial, se especula que el club catalán cubrirá cerca del 90 por ciento del salario, mientras Girona absorberá el 10 restante.

Desde la óptica del Barcelona, la cesión libera presión financiera inmediata y ordena la planificación deportiva a corto plazo. La dirección deportiva entiende que el movimiento beneficia a todas las partes: al club, que optimiza recursos; al Girona, que suma jerarquía; y al jugador, que mantiene ritmo de competencia.

Girona FC v FC Barcelona - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Para el Girona, la llegada de Ter Stegen representa un salto cualitativo. Incorporar a un portero con experiencia internacional, títulos y liderazgo eleva el techo competitivo del equipo en una temporada donde los objetivos deportivos exigen estabilidad defensiva y personalidad en momentos decisivos.

En lo deportivo, el alemán aterriza con la expectativa de asumir un rol protagónico desde el primer momento. El cuerpo técnico confía en su adaptación inmediata, respaldada por su conocimiento de LaLiga y su perfil profesional. El club considera que su presencia impactará positivamente en la línea defensiva.

Así, la salida temporal de Ter Stegen marca uno de los movimientos más relevantes del mercado invernal en España. Con la firma pendiente y los últimos documentos en curso, todo apunta a que el anuncio oficial llegará en breve, sellando una cesión estratégica que redefine el panorama de ambos clubes.