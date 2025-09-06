El FC Barcelona sumará próximamente un refuerzo inesperado fuera del terreno de juego: Thiago Alcántara regresará al club como miembro del cuerpo técnico de Hansi Flick. La incorporación, que según fuentes cercanas podría concretarse la próxima semana, permitirá al exjugador aportar su experiencia y conocimiento del club en la gestión diaria del equipo.

Thiago no es un rostro nuevo para el entrenador alemán. Durante las primeras semanas de Flick en el banquillo azulgrana, el exfutbolista colaboró de manera informal, ayudando a los jugadores a adaptarse a las ideas del técnico y sirviendo de enlace entre el vestuario y el cuerpo técnico. Su cercanía con Flick y la comprensión del funcionamiento interno del club dejaron una impresión muy positiva, aunque su colaboración fue breve debido a su reciente retiro como profesional y sus proyectos personales.

🚨🔵🔴 Thiago Alcantara has decided to return as part of Hansi Flick’s staff at Barcelona.



Understand he might be back already from next week if all goes to plan, but the agreement is 100% done.



Decision made and comeback imminent, as @AdriaAlbets reported. 🔜 pic.twitter.com/RdegC1TkC7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2025

Formado en La Masia, Thiago tuvo una carrera brillante en Europa, con etapas destacadas en Bayern Múnich y Liverpool. Más allá de su calidad en el campo, su valor ahora radica en la experiencia que puede aportar al grupo, especialmente a los jóvenes jugadores, y en su capacidad para interpretar la filosofía del Barça desde dentro.

Además, su relación con Flick se ha mantenido sólida. La temporada pasada, incluso fuera de un rol activo, estuvo presente en eventos cercanos al entrenador, reforzando el vínculo que facilitará su integración al staff.

La incorporación de Thiago al cuerpo técnico permitirá al Barça aprovechar su experiencia y cercanía con los jugadores para fortalecer la dinámica del vestuario. Aunque ya no será jugador, su conocimiento del club y del fútbol de élite le dará un papel clave tanto dentro como fuera del campo.