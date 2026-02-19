Thiago Espinosa establece metas enormes para su primer semestre en América

Thiago Espinosa rompió el silencio tras su llegada al América y dejó un mensaje contundente: viene a ganar títulos. El lateral uruguayo asumió el reto con personalidad, consciente de la exigencia que implica vestir la camiseta azulcrema y del momento que atraviesa el equipo tras la reciente derrota ante Chivas.

“Más allá del duro golpe que es perder contra Chivas, el grupo está más unido que nunca. No te puede afectar tanto un resultado a pesar de lo importante del partido, sabemos que al final esto es un campeonato largo, vamos a clasificar y obviamente vamos a ser campeones”, afirmó el defensor con plena convicción.

El ex jugador de Racing de Montevideo reconoció que el clásico nacional dejó sensaciones amargas, pero insistió en que el torneo apenas comienza y que el plantel tiene argumentos suficientes para revertir cualquier tropiezo. Para Espinosa, la clave estará en sostener la calma y confiar en el trabajo colectivo.

Su discurso no se quedó solo en el presente inmediato. También habló del paso que representa salir de Uruguay para integrarse a una institución del tamaño del América. Espinosa entiende el salto competitivo y la presión que implica formar parte de uno de los clubes más grandes del continente.

“Es un club gigante que individualmente me va a mejorar. Mis expectativas son salir campeón de todo, el club está preparado para eso y son los objetivos de todos los años, de ganar todo lo que se juegue porque así es el club y es lo que se merece”, señaló con firmeza.

FBL-SUDAMERICANA-RACINGURU-HURACAN | DANTE FERNANDEZ/GettyImages

El lateral dejó claro que su ambición está alineada con la historia de la institución. América no compite para participar, compite para ganar. Esa mentalidad, según explicó, fue determinante para aceptar el desafío y asumir el compromiso de responder desde el primer minuto que tenga en cancha.

Thiago Espinosa podría hacer su debut este viernes ante Puebla, un escenario ideal para comenzar a demostrar por qué la directiva apostó por su incorporación. El cuerpo técnico evaluará su estado físico y adaptación, pero el mensaje ya está dado: llega con hambre de títulos.

En Coapa esperan que su energía y determinación contagien al grupo en una etapa clave del semestre. Espinosa no esquiva la presión; la abraza. Y si algo dejó claro en su presentación es que no llegó para ser uno más, sino para competir por todo desde el primer día.