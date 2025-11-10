Thibaut Courtois se suma a los lesionados del Real Madrid y no viaja con Bélgica

Luego del 0-0 ante el Rayo Vallecano como visitante, el Real Madrid volvió a entrenarse en Valdebebas sin varios de sus futbolistas debido al parón por fecha FIFA, la última de este 2025.

Hay varios futbolistas que no han sido convocados por sus selecciones (Trent, Ceballos y Fran García, por citar solo algunos) pero otros lesionados que aprovechan las instalaciones del club para avanzar en la recuperación de sus molestias, tales los casos de Rüdiger, Tchouameni, Mastantuono, Carvajal y más.

Pero este lunes, se agregaron otros jugadores a esa larga lista: por un lado, Federico Valverde, a quien se le diagnosticó "una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Pendiente de evolución”, según informó el club.

El que se suma a esta lista es Thibaut Courtois, el portero titular del Real Madrid, con un enorme presente, siendo figura en los últimos partidos del club, con atajadas impresionantes, sintió una molestia en el aductor de su pierna derecha y estará de baja por dos semanas, según apuntan diversos medios.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", es lo que informó de manera oficial el club.

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Michael Regan/GettyImages

Si el tiempo estimado se respeta y no tiene contratiempos en esta recuperación, se estima que el portero belga estará para enfrentar al Elche por la jornada 13 de LaLiga, sino será reemplazado por Andriy Lunin y Courtois volver unos días más tarde, el 27 de noviembre, ante el Olympiakos en Grecia por la UEFA Champions League.

Por su parte, Xabi Alonso espera, entrena y desea que el resto de los convocados por sus selecciones vuelvan sanos para una etapa final del año 2025 que será muy exigente para los Blancos.

