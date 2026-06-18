Thierry Henry critica a Cristiano tras el empate de Portugal

El empate 1-1 de Portugal frente a República Democrática del Congo, correspondiente al debut de los combinados en la fase de grupos del Mundial 2026, dejó más dudas que certezas y puso nuevamente a Cristiano Ronaldo en el centro de las críticas.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Aunque el conjunto luso evitó la derrota, las actuaciones de varias de sus figuras fueron cuestionadas y una de las voces más contundentes fue la de Thierry Henry.

🚨🗣️ Thierry Henry sobre el rendimiento de Cristiano Ronaldo contra Congo:



“El equipo necesita marcar, no TÚ necesitas marcar...” pic.twitter.com/tgEJECuQMl — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 17, 2026

La frase que generó repercusión en Portugal

El campeón del mundo con Francia no ocultó su disconformidad con el partido del delantero de 41 años durante su participación como comentarista en Fox Sports. Henry resumió su postura con una sentencia que se viralizó al instante: "El equipo necesita marcar, no que marques vos".

El exdelantero hizo foco en una jugada del segundo tiempo, cuando Portugal buscaba el gol de la victoria; Francisco Conceição logró desbordar dentro del área, pero Ronaldo permaneció en una posición que, según Henry, terminó obstaculizando una posible definición de Bruno Fernandes.

"Porque quiere hacer el gol, invade el espacio de Bruno Fernandes. Así es mucho más fácil defender", explicó el francés e insistió en que el objetivo principal debe ser el beneficio colectivo por encima de las estadísticas personales.

Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Incluso el mediocampista congoleño Ngal’ayel Mukau consideró que el delantero del Al Nassr ya no tiene la misma capacidad de movilidad de años anteriores, señalando que "es un poco mayor" y que su juego cambió con el paso del tiempo.

La respuesta de Cristiano y el respaldo del plantel

Lejos de mostrarse preocupado por los cuestionamientos, Ronaldo adoptó un tono sereno al analizar el resultado: "no faltó nada, así es el fútbol. Portugal pudo haber ganado, pero también pudo haber perdido", aseguró ante los medios.

Más tarde, usó sus redes sociales para enviar un mensaje optimista de cara a los próximos compromisos del seleccionado. "No era el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de terminar. Mantengamos la cabeza en alto y enfoquémonos en el siguiente partido", escribió.

Asimismo, João Neves, autor del único gol de Portugal, elogió a su experimentado compañero y destacó la influencia que sigue teniendo dentro del grupo. El mediocampista afirmó que Ronaldo es "un compañero más que ayuda al equipo" y sostuvo que el empate servirá como impulso para corregir errores, generar más ocasiones y recuperar el camino de la victoria.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026