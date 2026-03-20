Thomas Tuchel explicó la ausencia de Trent Alexander-Arnold en la convocatoria de Inglaterra

El parón internacional de marzo trae consigo varias sorpresas en las listas, tanto en las presencias como en las ausencias. La lista de Inglaterra no escatimó en este aspecto, ya que la falta de Trent Alexander-Arnold en una convocatoria de 35 futbolistas hecha por Thomas Tuchel llamó la atención de todos.

En una rueda de prensa celebrada en Wembley este viernes, el alemán fue consultado por esta situación: "Sé lo que Trent nos puede aportar y hemos decidido mantener a nuestros jugadores. Conozco sus puntos fuertes, es un gran jugador, pero es una decisión deportiva". En el lateral derecho estarán Dan Burn, del Newcastle, y Djed Spence, del Tottenham. Además, Jarell Quansah y Tino Livramento parecen estar incluso por encima del futbolista del Real Madrid.

England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO 2024 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Su temporada en la Casa Blanca estuvo lejos de ser la soñada, con más lesiones y partidos de baja que momentos felices. El ex Liverpool solamente jugó 13 de los 28 partidos posibles de LaLiga, aportando únicamente dos asistencias, mientras que en la UEFA Champions League dijo presente en siete de los 12 que el Merengue disputó hasta el momento.

Viendo la convocatoria de Inglaterra, y pensando en el Mundial 2026, la constante es de futbolistas con buen presente, priorizando ese factor sobre el club donde están y los logros colectivos de dichos equipos. Spence, por su lado, está peleando el descenso con un Tottenham en una absoluta crisis, mientras que Alexander-Arnold, con poco rodaje, está en cuartos de final de la UEFA Champions League y segundo en la clasificación del campeonato español de primera división.

Inglaterra jugará dos amistosos en Wembley en el parón de marzo, uno ante Uruguay el 27 y otro frente a Japón el 31. En el Mundial compartirá el grupo L contra Croacia, Panamá y Ghana, haciendo su estreno el miércoles 17 de junio frente a los europeos en Arlington, Texas.

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