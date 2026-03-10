¿Tiene alguna opción de colarse a la Copa del Mundo Andrés Gudiño?

El nombre de Andrés Gudiño comenzó a circular en el entorno de la selección mexicana luego de versiones que sugerían una posible consideración para el próximo Mundial. El portero de Cruz Azul ha mostrado un crecimiento importante en los últimos torneos, lo que despertó el interés sobre su situación dentro del radar del Tri.

Sin embargo, el escenario actual apunta en otra dirección. Aunque el guardameta ha sido seguido por el área deportiva de la Federación Mexicana de Futbol, las posibilidades de que forme parte de la convocatoria rumbo a la próxima Copa del Mundo son prácticamente inexistentes en este momento.

¿GUDIÑO A LA SELECCIÓN MEXICANA? 😳



Atentos todos que en ‘Infiltrados’ soltaron información calientita sobre Gudiño y el Tri.



Detalles con @Carlos_Ponz , @elCesarCuervo y Pawis. pic.twitter.com/gh1VaZr1tf — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 10, 2026

Fuentes cercanas al entorno del proceso nacional revelan que la propia federación ya sostuvo comunicación con el arquero para aclarar su situación dentro del proyecto deportivo. El mensaje fue claro: su presencia en el Mundial no está contemplada dentro de la planificación inmediata del cuerpo técnico.

La decisión responde principalmente a la estructura que actualmente maneja la selección mexicana en la posición de portero. El cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre ha definido una línea de trabajo que prioriza otras opciones dentro del grupo de guardametas que competirán por los lugares disponibles.

Además, el proceso rumbo a la Copa del Mundo ya se encuentra en una fase avanzada de evaluación. En esta etapa, el margen para integrar nuevas alternativas en posiciones clave es reducido, especialmente en la portería, donde normalmente se mantiene una base definida durante largos periodos de trabajo.

Santos Laguna v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A pesar de este panorama, el nombre de Andrés Gudiño no queda fuera del radar del futbol mexicano. Dentro de la planificación institucional de la federación existe una visión a mediano plazo que contempla el desarrollo de nuevos perfiles para el siguiente ciclo mundialista.

Ese proceso comenzará una vez concluya la próxima Copa del Mundo y estará encabezado por Rafael Márquez, quien asumirá un papel central dentro de la nueva etapa del proyecto deportivo del combinado nacional.

En ese contexto, el guardameta de Cruz Azul sí aparece dentro de los perfiles que podrían ser observados con mayor detenimiento en el siguiente proceso. Su rendimiento en la Liga MX y su consolidación dentro del arco celeste lo han colocado como un portero interesante para futuras evaluaciones.

El crecimiento que ha mostrado en los últimos torneos también ha sido reconocido dentro del análisis que realiza la estructura deportiva del futbol mexicano. Su regularidad y capacidad bajo presión han sido aspectos positivos dentro de su desarrollo como arquero profesional.