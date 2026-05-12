¿Tiene alguna opción de llegar a la Copa del Mundo Carlos Rodríguez?
Las pre listas de cara a la Copa del Mundo ya fueron entregadas a FIFA. Algunas naciones decidieron hacer públicas las mismas. Otras, como fue el caso de la selección mexicana, la mantienen en secreto. Sin embargo, en el caso específico de México, no se espera que haya grandes sorpresas en el camino.
De hecho, las grandes ausencia de parte de Javier Aguirre ya se han presentando durante el primer corte que dio el técnico. En el mismo se pusieron 12 nombres de jugadores de la Liga MX que estarán en el Mundial. Uno de los ausentes más inesperados fue Carlos Rodríguez, cuyas opciones hoy se reducen a cero.
De acuerdo con el reporte de Adrián Esparza Oteo, si bien es cierto que el nombre de Carlos seguramente está dentro de los primeros 55 jugadores, esto no mejora sus opciones. Al no ser parte del primer corte del técnico nacional, tanto él como cualquier otro jugador de la Liga MX ve muy limitadas sus opciones de Copa del Mundo.
El resto del grupo de México para el Mundial se formará con hombres que militan fuera de la Liga MX. Siendo así, Carlos sólo podría ser considerado si alguno o algunos de los mediocentros que militan fueran del país quedan fuera por lesión o por algún suceso extra cancha extraordinario.
Incluso lo anterior se diera, Rodríguez no sería siquiera la primera opción. Dentro de los descartes en Liga MX, hay jugadores que gustan más a Javier como lo puede ser Marcel Ruíz, otro de olvidados que más ruido generó.
La baja del jugador de Cruz Azul sorprendió y mucho. A nivel deportivo, la realidad es que su nivel no daba para el Mundial. Aunque, pese a lo anterior, fue considerado todo el ciclo por Aguirre, por lo que, el entorno de fútbol nacional le veía en la Copa del Mundo.
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.