¿Tiene alguna opción de llegar a la Copa del Mundo Carlos Rodríguez?

Las pre listas de cara a la Copa del Mundo ya fueron entregadas a FIFA. Algunas naciones decidieron hacer públicas las mismas. Otras, como fue el caso de la selección mexicana, la mantienen en secreto. Sin embargo, en el caso específico de México, no se espera que haya grandes sorpresas en el camino.

De hecho, las grandes ausencia de parte de Javier Aguirre ya se han presentando durante el primer corte que dio el técnico. En el mismo se pusieron 12 nombres de jugadores de la Liga MX que estarán en el Mundial. Uno de los ausentes más inesperados fue Carlos Rodríguez, cuyas opciones hoy se reducen a cero.

NO ROTUNDO ❌



Mucho se especula sobre si jugadores que no estarán en la concentración de la Selección Mexicana podrán colarse al final a la Copa del Mundo.



🤔 Los Marcel Ruíz, ‘Charly’ Rodríguez o Richard Ledezma sorprendieron por su ausencia, pero se espera puedan ir a la… pic.twitter.com/SEMHhMc8zU — Futbol Total (@futboltotal) May 11, 2026

De acuerdo con el reporte de Adrián Esparza Oteo, si bien es cierto que el nombre de Carlos seguramente está dentro de los primeros 55 jugadores, esto no mejora sus opciones. Al no ser parte del primer corte del técnico nacional, tanto él como cualquier otro jugador de la Liga MX ve muy limitadas sus opciones de Copa del Mundo.

El resto del grupo de México para el Mundial se formará con hombres que militan fuera de la Liga MX. Siendo así, Carlos sólo podría ser considerado si alguno o algunos de los mediocentros que militan fueran del país quedan fuera por lesión o por algún suceso extra cancha extraordinario.

Cruz Azul v Atlas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Incluso lo anterior se diera, Rodríguez no sería siquiera la primera opción. Dentro de los descartes en Liga MX, hay jugadores que gustan más a Javier como lo puede ser Marcel Ruíz, otro de olvidados que más ruido generó.

La baja del jugador de Cruz Azul sorprendió y mucho. A nivel deportivo, la realidad es que su nivel no daba para el Mundial. Aunque, pese a lo anterior, fue considerado todo el ciclo por Aguirre, por lo que, el entorno de fútbol nacional le veía en la Copa del Mundo.