¿Tiene futuro Gignac como directivo dentro de Tigres?

Tigres ya trabaja en un posible regreso de André-Pierre Gignac al club, aunque esta vez su función estaría fuera de las canchas. El conjunto regio pretende recuperar a su máxima figura histórica para incorporarlo paulatinamente a la estructura directiva y aprovechar su enorme identificación con el equipo.

La intención de la directiva de la UANL sería ofrecer inicialmente al francés un puesto honorario dentro de la institución. Esta etapa serviría como proceso de aprendizaje, permitiéndole conocer desde el interior diferentes aspectos relacionados con la gestión, administración y funcionamiento cotidiano del club fuera del campo.

¡Lo quieren de vuelta y lo necesitan! 🐯🇫🇷



Tigres prepara propuesta para el regreso de Gignac, no como jugador sino le volverán a ofrecer un cargo en la institución, reporta Vladimir García de TUDN: "Un cargo honorario y vaya aprendiendo. Quieren que sea la cara ante la Liga MX" pic.twitter.com/aZX2cJaAW9 — Futbol Total (@futboltotal) September 24, 2026

El proyecto no estaría pensado únicamente para convertir a Gignac en una figura sin poder de decisión. Por el contrario, la dirigencia contempla prepararlo progresivamente para asumir responsabilidades mucho más importantes conforme adquiera experiencia y conocimientos para desenvolverse dentro de la estructura administrativa del cuadro de San Nicolás de los Garza.

A largo plazo, la meta es que André-Pierre se convierta en uno de los hombres furtes de Tigres a nivel institucional. Su conocimiento del entorno, la relación construida con la afición y su profundo vínculo con los colores universitarios son factores que le perfilan como el hombre ideal para tal labor.

Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: Final | Manuel Velasquez/GettyImages

Uno de los principales propósitos sería convertir a Gignac en la cara de Tigres frente a la Liga MX desde una posición gerencial. De esta manera, el francés podría representar los intereses del equipo regio en diferentes espacios institucionales, ahora desde los escritorios, aprovechando el prestigio deportivo que construyó en México.

La eventual incorporación también representaría una apuesta por mantener dentro de la organización a uno de los personajes más importantes en la historia moderna del club. Desde su llegada, André se convirtió en el hombre más importante de todos los tiempos para el club por lo hecho dentro de la cancha.

Ahora, Tigres pretende aprovechar tal legado para comenzar a construir una segunda historia junto al francés. Es clave señalar que este proyecto está en la etapa inicial y depende desde el origen del posible interés de André por ser parte del mismo.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX