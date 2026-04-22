¿Tiene opciones Chivas en el mediano plazo por Elías Montiel?

Luego de algunos meses fuera por lesión, Elías Montiel recuperó su estado de forma y su rol de estelar dentro del Pachuca. Al mediocentro le ha costado y mucho recuperarse de las semanas de ausencia, sin embargo, una vez más es el hombre que lleva los controles de la pelota en los del estado de Hidalgo.

Tal vez Pachuca no estaría en todo lo alto de la Liga MX sin la presencia del joven mexicano. Este regreso estelar de parte de Montiel ha hecho que el mercado de nueva cuenta se le abra al jugador. Tanto el internacional como el local, donde en éste último hay un equipo que no deja de soñar con su fichaje.

CHIVAS RECIBE UN ROTUNDO NO ❌



El interés de Chivas por Elías Montiel ya tuvo respuesta… y no es la que esperaban.



🚫 De acuerdo con René Tovar, en Pachuca fueron claros: NO hay negociación, ni mucho menos un intercambio por Yael Padilla. La postura del club es firme.



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Chivas tiene como una de sus prioridades la firma de Elías para el siguiente torneo. Sin embargo, el movimiento no apunta a ser sencillo. Si bien es cierto que existe una relación comercial muy cercana entre ambos clubes, las cifras que espera Pachuca por su estrella en este momento no estén dentro de los límites del Guadalajara.

Pachuca contempla un ingreso alrededor de los 10-12 millones de dólares como mínimo por su jugador. Esta cifra está por encima de lo que Chivas suele pagar en media por sus fichajes.

Cruz Azul v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Para dimensionar, dicha cifra podría convertir a Elías en el segundo o tercer fichaje más valioso en la historia de Chivas. Detrás del primero, Rodolfo Pizarro. Y por arriba o abajo de Uriel Antuna, dependiendo del precio final que establecieran ambas directivas en caso de acuerdo.

Otro factor que complica la llegada de Montiel a Chivas es la postura del jugador. Si bien no hay contacto directo en el Guadalajara y Elías, se entiende que la prioridad del mediocentro para el verano es la de dar el salto a Europa antes que a otro equipo en México.