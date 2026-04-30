¿Tiene Richard Ledezma opciones de jugar el Mundial 2026?

Esta semana se anunció el primer llamados de jugadores de la Liga MX que reportará con la selección mexicana el próximo 6 de mayo de cara al Mundial. Si bien son 20 los nombres que aparecen en la convocatoria, cabe señalar que sólo 12 van como fijos a la Copa del Mundo y el resto acude en condición de sparring.

Una de las ausencias que más ha llamado la atención fue la de Richard Ledezma. El lateral por derecha ha firmado un año enorme con las Chivas. Para más de uno es el mejor en su posición dentro de la Liga MX. Por ende se esperaba su presencia con el Tri, misma que, por ahora no está descartada por completo.

¿SE SUBE AL BARCO? 😦



Ojito que todavía Richie Ledezma podría ir al Mundial de este año. Y todo por Julián Araujo.



Los detalles en ‘Infiltrados’ con @Rene_Tovar y @elCesarCuervo pic.twitter.com/lbaglrIDtw — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 30, 2026

De acuerdo con el reporte de Récord, Richard aún tiene opciones de entrar en la lista final de Javier Aguirre. Sin embargo, no depende de sí mismo, al menos no al cien por ciento. La fuente señala que el jugador sólo será tomado en cuenta si Julián Araujo, hombre del Celtic de la liga escocesa, no se recupera de su lesión.

Y en segundo lugar, lo que sí está en manos de Ledezma, es mantener el nivel en la liguilla. Si el mexicano es capaz de mostrar el mismo juego en la etapa de matar o morir, como en la temporada regular, entonces puede abrir las puertas del Tri una vez más.

Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Más de uno no está conforme con las decisiones de Aguirre. Primero, se entiende que Richard este semestre ha estado a un nivel superlativo como para no ser parte del primer corte de Liga MX.

Segundo, Aguirre está fallando a su palabra. El entrenador afirmó que los jugadores que no estuvieran al cien por ciento no serían tomados en cuenta. Hoy, está guardado puestos a más de uno, pero sólo a los que militan en Europa.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN DE MÉXICO