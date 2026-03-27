¿Tienes opciones el Liverpool por el fichaje de Michael Olisé?
El Liverpool ha hecho oficial la salida de Mohamed Salah a final de temporada. El club seis veces campeón de la Champions League y el egipcio, para muchos el mejor jugador en la historia del equipo, han decidido separar sus caminos este verano por la rescisión de contrato por mutuo acuerdo.
Ahora, Mohamed buscará un nuevo hogar donde vivir el cierre de su carrera deportiva. Por su parte el Liverpool se ha de internar en el mercado con el fin de encontrar un reemplazo del nivel de lo que representa Salah. Hay un nombre soñado sobre la mesa del club, Michael Olisé, sin embargo, las opciones se han esfumado.
Más de un directivo ha dado un portazo a la posible salida de Michael en el verano. El primero de ellos ha sido Uli Hoeneß, ex presidente del Bayen Múnich que aún tiene una relación cercana con el club:
"Michael Olise no será vendido, ni siquiera por 200 millones de euros. Jugamos para nuestros aficionados. De poco sirve tener 200 millones más en el banco y jugar peor cada sábado por eso", afirmó con contundencia.
Por su parte, el director deportivo del Bayern Múnich aseguró que el club no tiene la más mínimo inquietud por el futuro deportivo de Olisé:
Michael tiene contrato con nosotros hasta 2029, sin cláusula de rescisión; estamos tranquilos. Es jugador del Bayern y aquí tiene todo lo que los mejores jugadores pueden desear. Queremos forjar el futuro con él. Necesitamos este tipo de jugadores en el club. Su evolución demuestra lo que se puede lograr en el Bayern. No hay límites para un jugador como él; creemos que es capaz de cualquier cosa.Max Eberl
El encargado de dar al debate fue Jan-Christian Dreesen, director general del conjunto de Baviera: "jugamos por títulos y eso es lo más importante para jugadores tan excepcionales. No hay muchos clubes así, y sin duda somos uno de los que pueden conseguirlo. Por eso estoy absolutamente seguro de que Michael sabe lo que tiene en nosotros".
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.