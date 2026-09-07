Tigres avanza por su nuevo delantero

Tigres avaza en la llegada de un nuevo delantero para fortalecer su plantilla y el nombre que ha tomado fuerza es Arthur Cabral. El atacante brasileño, de 28 años, se encuentra actualmente en Botafogo, club con el que la directiva regia ya mantiene una gestión abierta para explorar su posible llegada.

Las conversaciones se encuentran en curso y existe optimismo alrededor de la movimiento. Tigres considera que Cabral puede convertirse en una alternativa importante para reforzar su ataque, por lo que los primeros contactos ya comenzaron. Por ahora, las gestiones están en la etapa de sondeos.

Uno de los factores que juega a favor del conjunto de la UANL es la postura del propio futbolista. Arthur Cabral quiere un cambio de aires después de su etapa en Brasil y estaría abierto a escuchar la posibilidad de continuar su carrera en la Liga MX, situación que facilita considerablemente los primeros acercamientos.

Botafogo tampoco cerraría la puerta a negociar la salida del delantero brasileño. Su rendimiento no ha sido ni de cerca el esperado, por lo que, consideran que tal vez sea el tiempo ideal de separar caminos en el corto plazo.

Botafogo v Corinthians - Brasileirao 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Sin embargo, todavía existe un punto fundamental que no ha sido abordado entre los clubes: el aspecto económico. Hasta el momento, las conversaciones no han llegado a las cifras necesarias para concretar una transferencia, un apartado que podría convertirse precisamente en el principal obstáculo para que Tigres consiga cerrar la contratación.

El costo de la operación, las condiciones de pago y las pretensiones económicas de Botafogo deberán entrar próximamente en la mesa de negociación. También se debe entender que el delantero seguramente pedirá a cambio uno de los mejores sueldos de toda la Liga MX.

Por ahora, Arthur Cabral aparece como una opción concreta y las gestiones continúan avanzando. Existe voluntad del futbolista para cambiar de equipo y disposición de Botafogo para escuchar propuestas. Tigres no puede seguir fallando por delanteros. Ya se han ido de sus manos al menos cuatro nombres.