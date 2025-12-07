Tigres elimina a Cruz Azul y Guido Pizarro llega a su primera final en su corta trayectoria como entrenador

La noche del sábado 6 de diciembre dejó un guion redondo para la afición de Tigres UANL, una de esas jornadas que quedan tatuadas en la memoria colectiva. Primero, el acérrimo rival, los Rayados de Monterrey, quedó eliminado a manos de los Diablos Rojos del Toluca en un partido cardiaco. Y un par de horas más tarde, el estadio Universitario estalló en júbilo cuando Tigres selló su propio pase a la final, tras empatar 1-1 ante el Cruz Azul en la vuelta de las semifinales. La combinación de resultados convirtió la velada en una fiesta que difícilmente podría haberse escrito mejor.

El duelo en el ‘Volcán’ se desarrolló con una tensión evidente desde el primer minuto. Tigres sabía que cualquier descuido podía costarle caro, y Cruz Azul llegó decidido a incomodar. El gol que abrió el marcador fue obra de Juan Brunetta, quien aprovechó un espacio justo fuera del área para sacar un disparo preciso que dejó sin opciones al arquero celeste. El estadio explotó; Brunetta, una de las piezas clave del torneo, respondía en el momento exacto.

FBL-MEX-TIGRES-CRUZ AZUL | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Cruz Azul encontró una oportunidad de oro desde los once pasos, pero Nahuel Guzmán reaccionó con una atajada monumental que mantuvo a Tigres arriba en el marcador y encendió todavía más al ‘Volcán’. Sin embargo, en el tiempo agregado llegó el sobresalto. En un intento por despejar un centro cruzado, Sánchez Purata terminó enviando la pelota a su propio arco, firmando el 1-1 en una jugada tan inesperada como cruel. El golpe reactivó la tensión en las tribunas, pero Tigres supo recomponer: ajustó líneas, controló la posesión y recurrió a la experiencia de su columna vertebral para evitar cualquier otro susto en los minutos finales.

Cruz Azul empujó con lo que tenía, consciente de que estaba a un gol de la final. Sin embargo, la zaga felina resistió con firmeza y Nahuel Guzmán respondió cuando fue necesario. El reloj avanzó, la presión creció y, finalmente, el silbatazo decretó que Tigres avanzaba a una nueva final de la Liga MX.

Ahora, el equipo dirigido por Guido Pizarro —quien aún no cumple un año como entrenador profesional— enfrentará a los Diablos Rojos del Toluca en una serie que promete intensidad total. El duelo de ida en el ‘Volcán’ será clave, pues lo que ocurra ahí marcará el tono de una final que definirá al nuevo campeón del fútbol mexicano.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026