Tigres encuentra un doble tropiezo en el mercado de invierno

El mercado de fichajes comenzó a complicarse seriamente para Tigres. El club regiomontano tiene como prioridad reforzar el mediocampo, específicamente con un medio de contención, pero el panorama se volvió adverso en cuestión de días. Las dos opciones principales que la directiva tenía sobre la mesa quedaron descartadas casi de manera simultánea.

La dirigencia felina había enfocado su búsqueda exclusivamente en opciones extranjeras, convencida de que el perfil requerido no estaba disponible en el mercado local. Esa estrategia, habitual en Tigres por su capacidad económica, hoy se enfrenta a un escenario poco habitual: decisiones externas que escaparon por completo a su control.

El primer revés llegó con Jhon Solís. El mediocampista del Granada era considerado el plan A para apuntalar la zona baja del mediocampo. Sin embargo, el jugador optó por aceptar una cesión al Birmingham City, club de la segunda división inglesa, priorizando el fútbol europeo por encima de la propuesta mexicana.

La decisión de Solís fue interpretada internamente como un golpe inesperado. Tigres estaba dispuesto a avanzar con rapidez, pero el futbolista y su entorno consideraron que el escaparate inglés representaba un mejor paso en su desarrollo. Así, una negociación avanzada se enfrió hasta quedar completamente descartada.

Cuando la directiva intentaba recomponer el escenario, apareció el segundo revés. Richard Sánchez, mediocampista paraguayo que figuraba como plan B, tomó la decisión de regresar a su país para incorporarse al Olimpia. El acuerdo con el club sudamericano dejó sin margen de maniobra a Tigres.

La salida de Sánchez del radar felino confirmó un hecho inusual: el club perdió sus dos principales alternativas para el mismo puesto en el mismo mercado. Para una institución acostumbrada a imponer condiciones, el golpe resulta doblemente significativo y obliga a replantear toda la estrategia de fichajes.

A este contexto se suma un factor clave: Tigres tiene actualmente ocupadas siete plazas de extranjero. Esto limita el margen de error y obliga a afinar con precisión quirúrgica cualquier nueva incorporación. No se trata solo de fichar, sino de acertar en un perfil que realmente marque diferencia inmediata.

Con ambos planes descartados, los felinos han decidido reiniciar por completo la valoración de opciones. El tiempo apremia y el mercado no espera. Tigres deberá redoblar esfuerzos, ampliar el radar y moverse con rapidez si quiere cerrar el torneo con un mediocampo equilibrado y competitivo.